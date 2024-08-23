Филигранная работа: Цаплиенко показал, как ВСУ с Ми-8 уничтожили вражеский дрон

Военкор Цаплиенко распространил в сети видео, как украинские защитники с помощью бортового пулемета, установленного на Ми-8, уничтожают дрон Россиян.

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ВСУ из Ми-8 атаковали российский дрон / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Украинские бойцы в небе смогли поразить и уничтожить вражеский беспилотник из бортового пулемета, установленного на вертолете Ми-8. Об этом военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал в Telegram и показал впечатляющее видео.

видео дня

"Российский БПЛА огнем из бортового пулемета сбивает экипаж украинского вертолета Ми-8 в рамках комбинированного взаимодействия средств ПВО", - подписал журналист опубликованное видео.

Что за вертолет Ми-8? Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

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Напомним, что ранее американский генерал Бен Ходжес сообщил, что россияне на Курщине потеряли много тысяч своих "элитных" и профессиональных воинов и поэтому Путин стягивает срочников в этот район.

Также стало известно, что российская сторона не посылала запрос на гуманитарный коридор, чтобы эвакуировать своих граждан из Курской области.

Напомним, украинские военные нанесли удар американскими бомбами GBU-39 по опорному пункту оккупантов в Курской области.

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