'Это очень эффективно': Зеленский рассказал, что поможет закончить войну в Украине

Владимир Зеленский отметил, что создание значительного количества "проблем" на территории России будет способствовать завершению войны на украинских условиях.

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Зеленский назвал реальную цель операции на Курщине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 38 отдельная бригада морской пехоты

Операция украинских войск на территории Курской области является вполне справедливой, ведь таким образом Украина отправляет войну туда, откуда она пришла. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в выступлении на VII ежегодном Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Единство", передает Укринформ.

"Я только что вернулся из нашей Сумщины, из приграничья, из тех районов, которые граничат на границе с врагом и откуда наши подразделения чрезвычайно эффективно отвечают России именно на ее вторжение. Отправляя войну туда, откуда Россия ее принесла на нашу землю, мы отправляем ее домой. Это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно", - рассказал Зеленский.

По его словам, создание большего количества проблем на территории России будет способствовать завершению войны.

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"Мы все должны понимать, что чтобы изгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. Это героическая работа наших воинов. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что все операции, которые сейчас проводят Силы обороны на разных фронтах, являются частью системного процесса защиты Украины и завершения войны на условиях ее независимости.

"Я уверен, что мы преодолеем этот путь, каким бы сложным он ни был", - заявил президент.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ за два дня операции на территории Курской области продвинулся на 29 километров вглубь российской обороны, сообщает аналитический проект DeepState.

ВСУ постепенно сжимают группировку оккупантов в Глушковском районе Курской области, и, по словам военного эксперта Александра Мусиенко, вскоре российские силы могут оказаться в окружении из-за отрезания от сообщения через реку Сейм.

Несмотря на заявления российских официальных лиц об остановке украинского наступления в Курской области, появляются доказательства обратного. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщает о начале битвы за крупный поселок в регионе.

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