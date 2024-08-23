Придут нацисты и сатанисты: как на Курщине власть пугает граждан украинцами

В очередном городе Курской области местные власти пугают граждан тем, что украинцы - это нацисты и сатанисты.

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Эвакуация из Рыльска / коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Генштаб ВСУ

Советник губернатора Курской области Роман Алехин сообщил жителям города Рыльск, что им необходимо эвакуироваться из-за наступления ВСУ на регион. Он напомнил о том, что соседние Суджа, Коренево, Глушково и другие, уже контролируются Вооруженными силами Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

Российский политик считает, что сейчас нужно эвакуироваться, пока еще есть время и пока еще не "пришли укронацисты".

"Земляки, не ждите последнего. Жизнь ваша и ваших родственников дороже жизни собачки. Уже хватит доказательств преступлений укронацистов. Они реально ведут себя как немецкие фашисты и расстреливают мирных ради забавы, а кто-то ради кровавых сатанинских ритуалов", - пытается убедить людей Алехин. видео дня

Алехин также якобы заботится о женщинах и детях и сообщает, что их необходимо вывезти в первую очередь. Также он утверждает, что "многие мужики хотят остаться", намекая на то, что россияне якобы готовы отстаивать свою территорию.

Напомним, что по состоянию на 2024 год в городке Рыльск проживало более 15 тысяч человек.

Алехин говорит, что он является военным корреспондентом РФ, то есть он поддерживает пропаганду Кремля, но люди не прислушиваются к нему и не верят его словам.

"И сколько еще будем слушать о красных линиях, судные дни, что враг будет разбит. Донбасс разбит, теперь приграничье. помогли так помогли", - отмечают жители из РФ.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, ранее в Украине сообщили, что россияне даже не планировали создавать гомунитарный коридор, чтобы эвакуировать жителей Курской области.

Также стало известно, что россияне начали паниковать на счет того, что украинские беспилотники могут залетать на территорию РФ почти на 3 млн кв км.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что США дали разрешение бить своим вооружением по территории Курской области.

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