Пограничники следят за белорусами: в ГПСУ сообщили о ситуации на границе

Украинские пограничники активно следят за перемещениями белорусских войск на границе с Украиной.

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Ситуация на украинско-белорусской границе / коллаж: Главред, фото: ВВС, Википедия, ГПСУ

На украинско-белорусской границе ситуация остается стабильной, пока нет провокаций со стороны белорусов, как и не заметно передвижения белорусских войск. Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко сообщил в эфире национального телемарафона.

"В непосредственной близости к нашей границе ситуация за последнее время не изменилась. Силы обороны нашей страны - пограничники, подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии - полностью контролируют линию границы по всей ее протяженности с Беларусью. Каких-то нестандартных ситуаций или провокационных действий за последний период мы также не отмечали", - сказал Демченко, комментируя заявления белорусского руководства об усилении войск на границе с Украиной.

Несмотря на такую спокойную ситуацию, Демченко заявил, что белорусское направление для украинских войск является очень важным до тех пор, пока Лукашенко и его армия остается в сфере влияния Путина и России в целом.

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Также спикер отметил, что украинские подразделения внимательно следят за внутренними перемещениями белорусских войск и за ситуацией на границе. Разведчики постоянно мониторят ситуацию, чтобы в случае опасности можно было оперативно отреагировать на потенциальную угрозу.

Кроме того, Демченко подчеркнул, что украинская сторона постоянно занимается усилением защиты границ с Беларусью и возводит новые фортификации и линии обороны.

"Сейчас мы не видим перемещения непосредственно у нашей границы ни техники, ни личного состава армии Беларуси. Я не исключаю, что в угоду Кремлю Беларусь может держать определенные силы в глубине своего приграничья, в направлении нашей границы. За ситуацией постоянно следим, чтобы адекватно реагировать", - резюмировал Демченко.

Украинско-белорусские отношения Беларусь приняла участие в полномасштабном вторжении России в Украину. Этот факт подтвердил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Республика Беларусь и белорусы находились в разной степени вовлеченности в российско-украинской войне. События ознаменовались наиболее масштабным участием белорусов в боевых действиях за рубежом в XXI веке. По данным МИД Украины, в начале вторжения Александр Лукашенко заверил президента Украины Владимира Зеленского, что не будет привлекать вооруженные силы своей страны на стороне Российской Федерации. На начальных этапах войны Беларусь предоставила свою территорию российским солдатам для нападения на Украину, но, похоже, не посылала своих солдат на войну. В день вторжения Госпогранслужба Украины сообщила о попытке российских войск прорваться через белорусско-украинскую границу на пункте пропуска городка Вильча.

Лукашенко и его политика - последние новости

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что он перебрасывает треть своих войск к границам с Украиной для поддержки РФ.

Однако, позже стало известно, что Лукашенко не собирается перебрасывать войска. Эксперты отметили, что это только такая "игра", которой он хочет порадовать Путина.

Напомним, что в среду, 21 августа, посольство Беларуси в Армении забросали яйцами, помидорами и картофелем. Причиной протеста были оскорбительные высказывания самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес армян.

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