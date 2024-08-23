"Воевать в 25-м году руководство РФ не планирует": эксперт о дате конца войны

Военный эксперт Арти Грин рассказал, что срок окончания боевых действий привязан к дате выборов в США.

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Путин, Зеленский, Грин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

У Путина нет шансов дойти "до границ Донецкой области". Это становится понятно, хотя бы проанализировав ситуацию на Покровском и Торецком направлениях.

Такое мнение высказал офицер ВСУ, который пишет под псевдонимом Арти Грин.

По его словам, ни у него, ни в его кругу общения события на этих направлениях не вызывают больших волнений.

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"Полевые офицеры видят, какую цену противник платит за свое продвижение, отсюда есть понимание, что "до пределов Донецкой области" их не хватит. Для этого вывода даже нет необходимости иметь какие-то секретные секреты о размере их ресурсов", - заявил военный.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Арти Грин обращает внимание, что такой подход агрессоров к текущим потерям на километр продвижения наталкивает на мысль, что их командование знает, до какой даты нужно "удерживать инициативу" такой ценой, и эта дата не за горами.

Также всю плачевность ситуации и отсутствие серьезных резервов явно выдает "поскребывание по сусекам", чтобы заткнуть дыру в Курской области.

"Информационный игнор "курской провокации" и отсутствие признаков подготовки к мобилизации говорит о том, что воевать в 25-м году руководство РФ не планирует. По крайней мере пока что. Считаю, так и будет. Посмотрим", - подчеркнул военный.

Арти Грин не сомневается, что срок окончания боевых действий привязан к дате выборов в США.

"Дедлайн понятен - конец октября. Ну а пока есть возможность противникам выложить максимум аргументов на стол будущих переговоров. Не думаю, что кому-то удастся поломать такую перспективу. Слишком мощные игроки в ней заинтересованы", - добавил военный.

Украинская военная комендатура в Курской области 15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании на занятых территориях Курской области военной комендатуры во главе с Эдуардом Москалевым, который получил звание военного коменданта. По состоянию на 15 августа под контролем Украины находится 84 населенных пункта области. Украина заявила, что не заинтересована в аннексии захваченной российской территории. В рамках администрации на территории области была создана зона безопасности для поддержки гражданских лиц, проведения гуманитарных операций и создания коридоров для эвакуации.

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