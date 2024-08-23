Только тогда Кремль поймет: в Минобороны рассказали о плане завершения войны

Замминистра обороны отметил, что тактика ударов дальнобойным оружием по целям в РФ поможет быстрее закончить войну на условиях Украины.

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В Минобороны рассказали, что будет способствовать скорейшему окончанию войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Украины

Удары дальнобойным вооружением по военным целям на территории России, в частности по аэродромам, складам с вооружением и предприятиям, входящим в российский ВПК, являются не эскалацией, а путем к окончанию войны. Об этом в своей статье для "Укринформа" первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, именно дальнобойное оружие, авиация и мощная система ПВО быстрее приблизят момент, когда Кремль окончательно осознает, что российская армия не способна достичь успеха в Украине, и что цена войны для России слишком высока.

Первый заместитель Министра обороны подчеркнул важность нанесения ударов по вражеским базам, арсеналам, аэродромам, а также по предприятиям, которые обеспечивают бюджет России и производят оружие, используемое для убийства украинцев и разрушения инфраструктуры и энергосистемы Украины.

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"Необходимо постоянно и акцентировано снижать военный потенциал российской армии. Повторяю, носители ракет и бомб, то есть самолеты, с военной точки зрения наиболее эффективно уничтожать именно на аэродромах. Чтобы ослабить фронтовые вражеские подразделения, надо целиться высокоточными и дальнобойными ракетами по арсеналам врага в тылу, уничтожать запасы снарядов, горючего, техники", - считает Иван Гаврилюк.

Он отметил, что учитывая военные преимущества России, это является самой эффективной тактикой ведения войны. Кроме того, он подчеркнул, что такой подход является самым прагматичным и действенным способом заставить россиян сесть за стол переговоров на условиях Украины.

"Эффективные инструменты войны - дальнобойное оружие и снятие барьеров, это ответ на главный вопрос нашего общества - когда завершится война?", - подчеркнул Иван Гаврилюк.

Кто такой Иван Гаврилюк? Иван Гаврилюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины. Ранее был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. Также известно, что с апреля по август 2022 года он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии. На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюка назначили 17 мая 2024 года.

Удары по аэродромам РФ - что известно о последствиях "хлопка" на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 августа украинские дроны-камикадзе совершили мощную атаку на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, уничтожив три самолета и повредив еще пять.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что в результате этих ударов могло быть уничтожено до 50% всех МиГов, которые есть на вооружении в России.

Также, 22 августа во время ночной атаки на авиабазу "Мариновка" было зафиксировано попадание по ангару с авиационным вооружением, что, вероятно, привело к потерям в боевой авиации россиян.

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