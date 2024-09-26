Выжигают землю и уничтожили дома: россияне готовятся к штурму еще одного города

Российские оккупанты готовятся к штурму города Горняк в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.
Враг пытается полностью уничтожить город перед началом штурма.
"(Россияне - ред.) выжигают и разбивают дома в Горняке. Таким образом враг готовится к штурму города, параллельно обходя его с севера", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что россияне продвинулись возле Угледара, в Николаевке, Крутом Яру и Красном Яру. Судя по карте, ситуация в Угледаре очень тяжелая. Россияне давят сразу с трех сторон.
Ситуация на фронте - что известно
Как утверждает эксперт Жданов, наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях - россияне сами опасаются контратак украинских войск.
В то же время боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром. Враг стремится сделать "клещи" - пока у оккупантов это получается.
Кроме этого, эксперт описал вероятный ядерный удар РФ. Он предостерегает, что, когда упадет одна ГЭС в каскаде, согласно эффекту домино начнут складываться все гидроэлектростанции, которые размещены ниже.
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