Выжигают землю и уничтожили дома: россияне готовятся к штурму еще одного города

Российские оккупанты пытаются обойти город Горняк, чтобы в дальнейшем штурмовать его.

https://glavred.info/ukraine/vyzhigayut-zemlyu-i-unichtozhili-doma-rossiyane-gotovyatsya-k-shturmu-eshche-odnogo-goroda-10600412.html Ссылка скопирована

Россияне готовятся к штурму города Горняк / Коллаж: Главред, фото: карта DeepState, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты готовятся к штурму города Горняк в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

Враг пытается полностью уничтожить город перед началом штурма.

"(Россияне - ред.) выжигают и разбивают дома в Горняке. Таким образом враг готовится к штурму города, параллельно обходя его с севера", - говорится в сообщении.

видео дня

Россияне готовятся к штурму города Горняк / фото: DeepState

Также отмечается, что россияне продвинулись возле Угледара, в Николаевке, Крутом Яру и Красном Яру. Судя по карте, ситуация в Угледаре очень тяжелая. Россияне давят сразу с трех сторон.

Карта боев возле Угледара / фото: карта DeepState

Ситуация на фронте - что известно

Как утверждает эксперт Жданов, наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях - россияне сами опасаются контратак украинских войск.

В то же время боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром. Враг стремится сделать "клещи" - пока у оккупантов это получается.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кроме этого, эксперт описал вероятный ядерный удар РФ. Он предостерегает, что, когда упадет одна ГЭС в каскаде, согласно эффекту домино начнут складываться все гидроэлектростанции, которые размещены ниже.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред