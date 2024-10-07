Россияне оккупировали Красногоровку: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Российские оккупанты продвинулись в нескольких селах на Кураховском направлении, рассказали аналитики DeepState.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-okkupirovali-krasnogorovku-v-deepstate-rasskazali-gde-prodvinulsya-vrag-10602953.html Ссылка скопирована

Враг продвинулся на Кураховском направлении / Коллаж: Главред, фото: 100 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ, скриншот deepstatemap.live

На фронте продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты не прекращают атаковать. Враг продвигается на Кураховском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным аналитиков, россияне продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки. Кроме этого, войска РФ полностью оккупировали Красногоровку в Донецкой области.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. видео дня

Данные Генштаба ВСУ

Однако Генеральный штаб ВСУ не подтверждал продвижение российских оккупантов на Кураховском направлении. Там произошло 17 боевых столкновений.

"Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Напомним, украинские военные готовятся к наступлению на Днепропетровщину, как сообщил французский OSINT-аналитик Клемент Молин. В частности, инженерные войска начали строить укрепления за Покровском в Донецкой области, а также на пути к Днепру.

В то же время оккупанты усиливают свои позиции на всех направлениях на Донбассе. Обстановка на Торецком, Краматорском и Северском направлениях сложная, но контролируемая.

Как сообщал Главред, российская группировка войск "Днепр" скрывает реальные потери среди военных во время боев за Днепровские острова. Агент в 18-й армии заявил движению "Атеш", что на острова отправляют неподготовленных новобранцев и срочников, которые становятся легкой мишенью. Многие из них погибают еще на подходах, тонут в Днепре или под огнем ВСУ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред