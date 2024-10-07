Россияне оккупировали Красногоровку: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

На фронте продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты не прекращают атаковать. Враг продвигается на Кураховском направлении. Об этом сообщили аналитики DeepState.
По данным аналитиков, россияне продвинулись в Цукурино, возле Горняка и Любимовки. Кроме этого, войска РФ полностью оккупировали Красногоровку в Донецкой области.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Данные Генштаба ВСУ
Однако Генеральный штаб ВСУ не подтверждал продвижение российских оккупантов на Кураховском направлении. Там произошло 17 боевых столкновений.
"Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка", - говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Война в Украине - последние новости
Напомним, украинские военные готовятся к наступлению на Днепропетровщину, как сообщил французский OSINT-аналитик Клемент Молин. В частности, инженерные войска начали строить укрепления за Покровском в Донецкой области, а также на пути к Днепру.
В то же время оккупанты усиливают свои позиции на всех направлениях на Донбассе. Обстановка на Торецком, Краматорском и Северском направлениях сложная, но контролируемая.
Как сообщал Главред, российская группировка войск "Днепр" скрывает реальные потери среди военных во время боев за Днепровские острова. Агент в 18-й армии заявил движению "Атеш", что на острова отправляют неподготовленных новобранцев и срочников, которые становятся легкой мишенью. Многие из них погибают еще на подходах, тонут в Днепре или под огнем ВСУ.
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