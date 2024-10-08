Нефтебазу в Феодосии атаковали ракетами ATACMS: введено чрезвычайное положение - СМИ

В результате удара по нефтебазе в Феодосии были повреждены две цистерны, пожар не могут потушить уже более суток, отмечают СМИ.

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Нефтебазу в Феодосии атаковали двумя ракетами ATACMS - последствия удара / Колаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в порту временно оккупированной Феодосии с применением ракет ATACMS. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные анонимные источники.

По информации источников ASTRA, ночная атака на нефтебазу "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, которая произошла 7 октября, была осуществлена двумя ракетами ATACMS.

"В результате были повреждены две цистерны - одна наполняемостью 10 тысяч кубометров, вторая - 5 тысяч. Произошел разлив топлива, который привел к пожару", - говорится в сообщении. видео дня

Кроме того, источники отмечают, что в результате ракетного удара был поврежден наливной трубопровод для дизельного топлива.

В Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, а 1047 человек были эвакуированы во временные пункты размещения. Сообщений о пострадавших не поступало.

Стоит заметить, что АО "Морской нефтяной терминал" является крупнейшим перевалочным пунктом нефтепродуктов в Крыму, и пожар на объекте до сих пор не удалось ликвидировать.

Расположение НПЗ на территории России / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Удар по морскому порту в Феодосии 7 октября - что известно о последствиях взрывов в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму. В результате атаки на нефтебазе, которая поставляет топливо для армии РФ, возник пожар, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что в Крыму есть два основных нефтяных терминала - в Феодосии и Севастополе. Терминал в Феодосии расположен в незамерзающей бухте и предназначен для снабжения полуострова нефтью и нефтепродуктами.

По информации проекта "Крым. Реалии", в оккупированной Феодосии в понедельник вечером еще продолжалась борьба с пожаром после атаки по нефтебазе. Пламя было видно из разных частей города, а часть дороги возле объекта оставалась перекрытой. О пожаре также сообщил так называемый "глава" города Игорь Ткаченко.

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