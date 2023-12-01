В Украине могут открыть аэропорт "Борисполь": в ОП рассказали подробности

Аэропорт будет открыт тогда, когда позволит ситуация в сфере безопасности.

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В Украине могут открыть аэропорт Борисполь / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига, сообщает пресс-служба ОП.

Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Этот аэропорт стал первым, который закрыли из-за начала полномасштабной войны.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждает, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта".

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"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы в состоянии обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям - вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", - сказал Ермак.

Генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский говорил, что "Борисполь" готов начать принимать самолеты через месяц после завершения войны.

Напомним, в Украине в рамках военного положения были введены ограничения по выезду военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако оно не является абсолютным, заявил начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля ГПСУ Валерий Бойко.

Также, с 3 ноября из-за забастовки польских перевозчиков польско-украинскую границу могут перекрыть на всех пунктах пропуска до конца 2023 года. Бастуют поляки из-за якобы чрезмерной конкуренции с украинцами после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.

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