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Генсек НАТО провел разговор с президентом Южной Кореи: заявили об эскалации

Юлия Закрепа
21 октября 2024, 22:40обновлено 21 октября, 23:41
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21 октября Марк Рютте провел важный телефонный разговор с президентом Южной Кореи.
Генсек НАТО провел разговор с президентом Южной Кореи: заявили об эскалации
В Украину могут отправить войска КНДР / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в разговоре с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем затронул тему возможной отправки военнослужащих КНДР на войну против Украины на стороне России.

В понедельник, 21 октября, Рютте сообщил на своей странице в соцсети Х, что обсудил с президентом Южной Кореи тесное партнерство НАТО с Сеулом, сотрудничество в области оборонной промышленности и взаимосвязанной безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

"Отправка войск Северной Кореей для участия в боевых действиях на стороне России в Украине означала бы значительную эскалацию", - написал Рютте.

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Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Отправка войск КНДР в Украину - что известно

Напомним, что военных КНДР готовят к отправке на войну с Украиной. В Сети обнародовали спутниковые снимки военных объектов в Приморье, где готовят военных КНДР к отправке на войну с Украиной. Там зафиксировано около 400 северокорейских солдат на плацу.

Стало известно, что солдат КНДР уже экипируют в форму РФ. Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Сибига отметил, что РФ "серьезно усиливает свою агрессию, привлекая КНДР в войну". Известно, что Украина требует "немедленной и жесткой реакции" от мира.

Олег Постернак сообщил, для чего КНДР передает РФ свою армию. Ситуацию с возможным появлением северокорейских военных на фронте нужно рассматривать в плоскости - чего хочет Россия и чего хочет Северная Корея. Главный замысел России - с помощью поддержки КНДР высвободить часть своей боевой силы.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Большая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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