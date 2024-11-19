'Конфликт с участием НАТО': в Кремле выдали новое абсурдное заявление о войне

Песков выдал новое циничное заявление о войне в Украине.

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Заявление Пескова о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Российская "СВО" затянулась

Сейчас, якобы, продолжается конфликт с участием НАТО

Неизвестно, когда РФ согласится закончить войну

В стране-агрессоре России выдали новое заявление о так называемой "СВО". В частности, на этот раз там начали оправдываться, почему война против Украины "затянулась". Об этом рассказал пресс-секретарь диктатора РФ Путина Дмитрий Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

По его словам, "СВО" заняла больше времени, поскольку "начиналась против киевского режима, а продолжается в виде конфликта с участием НАТО".

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"Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло чуть больше времени и будет продолжаться еще немного", - сказал он.

Песков также не смог ответить на вопрос, когда Россия может закончить войну против Украины.

"Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу", - сказал он.

Заявления Кремля относительно войны - что известно

Напомним, как сообщал Главред, недавно в Кремле опровергли информацию о переговорах новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Однако, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заявлял о якобы своей готовности начать мирные переговоры с Украиной. Хозяин Кремля утверждал, что говорить о прекращении войны необходимо.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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