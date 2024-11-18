РФ нацелилась на страны НАТО: в Die Welt назвали сроки начала новой войны

Кремль стремится восстановить "Российскую империю" и захватить Балтию, Украину, Польшу и часть Финляндии.

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Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное:

В ближайшие 7-10 лет Путин не сможет напасть на НАТО

РФ хочет захватить страны Балтии, Украину, Польшу и часть Финляндии

Риски эскалации есть в Нарве (Эстония) и Сувалкском коридоре

Россия готовится к затяжной войне с НАТО. Однако Путин не сможет себе позволить вооруженное нападение на страны Альянса в ближайшие 7-10 лет. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

"Режим хочет возвращения Российской империи. Сюда также входят страны Балтии, Украина и Польша. Путин также нацеливается на часть Финляндии", - заявил бывший руководитель службы безопасности Литвы Дариус Яунишкис. видео дня

Согласно отчету, Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО. Кремль применяет все доступные инструменты спецслужб, чтобы дестабилизировать Запад и подорвать поддержку Украины.

"Путин использует для этого весь инструментарий своих спецслужб, включая диверсии против критической инфраструктуры и военных объектов, влияние на общественное мнение и вербовку агентов через Telegram", - рассказал Яунишкис.

Также фиксируются информационные атаки для срыва международных военных инициатив. Например, российские пропагандисты распространяют фейковые обвинения против немецких военных в Литве о том, что они "насилуют женщин и хотят оккупировать Литву". Таким образом РФ хочет помешать созданию бригады Бундесвера.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Потенциальные зоны конфронтации

По мнению эксперта по российским вопросам Герхарда Манготта, Балтийское море может стать еще одним регионом конфронтации.

"Российские военные самолеты часто выключают транспондеры, что заставляет истребители НАТО подниматься на перехват. Это может привести к ложным инцидентам, которые, хотя и не вызовут войну, могут вызвать выборочные конфронтации", - заявил Манготт.

Кроме этого, Россия хочет захватить Нарву в Эстонии, где 95% населения - этнические русские, и Сувалкский коридор, который позволит россиянам соединить войска в Калининграде с Беларусью.

"Я не ожидаю вооруженного нападения России на страны НАТО в течение ближайших семи-десяти лет. Ее военный потенциал сейчас ослаблен", - предположил Манготт.

Автор книги "Нападение Путина на Германию" Арндт Фрейтаг фон Лорингховен отметил, что РФ стала опаснее Советского Союза в поздний период. Он подчеркнул, что страны Европы должны активизировать борьбу с российской дезинформацией. Эффективные примеры демонстрируют:

Франция , где создано агентство Viginum для противодействия киберугрозам.

, где создано агентство Viginum для противодействия киберугрозам. Швеция, которая в 2022 году запустила "Агентство психологической защиты".

НАТО и война в Украине - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что у России нет шансов в войне с НАТО. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко уверен, что в конвенционной войне российским оккупантам нечего противопоставить Альянсу.

Также председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс не вводит войска в Украину из-за ядерного оружия России. Он подчеркнул, что война с Россией отличается от войны в Афганистане, где таких угроз не было.

Как сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры с Россией, но делать это с позиции силы. Для этого Альянс должен продолжать оказывать военную помощь.

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Что известно об издании Die Welt? Die Welt - немецкая ежедневная общественно-политическая газета, принадлежащая издательству Axel Springer Verlag и является одной из самых влиятельных СМИ страны. Распространяется в 130 странах, имеет аудиторию более 670 тысяч читателей. Контент газеты ориентирован на информационные и аналитические материалы. К самым популярным темам, которые рассматриваются в "ДиВельт", относятся: политика, финансы и спорт, пишет Википедия.

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