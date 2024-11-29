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РФ накопила тысячу ракет: Свитан сказал, на сколько атак их хватит

Анна Ярославская
29 ноября 2024, 08:26
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У России есть неприкосновенный запас ракет, который они вряд ли будут использовать.
Роман Свитан, ракетно-дроновая атака
Роман Свитан оценил, сколько ракет накопили в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Силы обороны Юга

Вы узнаете:

  • Сколько ракет накопила Россия
  • Как Украине стоит поменять подход к уничтожению "Шахедов"

Страна-агрессор Россия накопила на сегодняшний день более 1000 ракет разных типов. Такого количества хватит примерно на семь массированных ударов. Такое мнение озвучил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, у россиян есть каждого вида ракет - "Искандеров", Х-101, Х-555, "Калибров" - больше сотни.

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"По большому счету на десятки ракетных атак с использованием около сотни ракет в каждой атаке у них сейчас есть. Конечно, часть там НЗ — неприкосновенный запас, который они вряд ли будут использовать. На семь-восемь атак ракеты точно есть", — сказал Свитан в комментарии ТСН.

Кром того, оккупанты будут продолжать использовать дроны во время атак.

"Они могут около сотни "Шахедов" использовать в боевом исполнении, примерно столько же могут использовать обманок. Россияне могут использовать до 200 БПЛА в день. Потому эта опасность остается. Нам нужно по-другому на нее реагировать", — считает военный эксперт.

По мнению Свитана, необходимо разворачивать мобильные группы и усиливать пограничные области, чтобы перехватывать "Шахеды", когда они только заходят на территорию Украины.

"А дальше выстраивать противовоздушную оборону с помощью авиации — секторально, с помощью зенитно-ракетных комплексов — объектово", — сказал он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Страна-агрессор Россия возобновила масштабные ракетно-дроновые удары по Украине.

Как сообщал Главред, рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей.

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Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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