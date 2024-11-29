Байден отреагировал на ракетный удар РФ по Украине: что сказал президент США

Предоставление Украине средств противовоздушной обороны - приоритет для Америки.

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Джо Байден прокомментировал ракетный удар РФ по Украине 28 ноября / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, ГосЧС, скриншот

Ключевые тезисы:

Байден осудил ракетный террор РФ

США продолжат поддерживать Украину

Президент США Джо Байден назвал "возмутительной" масштабную ракетно-дронную атаку России против Украины 28 ноября и заверил в дальнейшей оборонной поддержке нашей страны.

По словам американского лидера, вчерашняя атака РФ является "еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии". Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

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Байден выразил поддержку Украине и напомнил, что в начале 2024 года по его поручению,"Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину".

"Вследствие этого решения, Министерство обороны поставило Украине сотни дополнительных ракет ПВО, и дальнейшие поставки продолжаются. В течение нескольких месяцев моя Администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и Министерство обороны продолжает предоставлять Украине другие критические возможности, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику", - отмечается в заявлении.

Байден также отметил, что "Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа".

По его словам, "Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу".

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Массированная атака РФ по Украине 28 ноября - главное

Как сообщал Главред, рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В Харькове прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли три удара по городу. Все "прилеты" пришлись по территории одного из гражданских предприятий в Киевском районе.

В Киеве также прогремели взрывы по время массированной ракетной атаки РФ. Обломки сбитых в ракет упали в двух районах столицы - в Днепровском и Дарницком. Данных о пострадавших нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

Было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

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