Черная метка для Путина: провал на Курщине может стать его концом - The Telegraph

Украинские войска за последние несколько дней нанесли российским войскам в Курске настоящий удар.

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Курская операция стала болезненным ударом для Путина / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

О чем речь:

Путин не выполнил свое обещание до Рождества вернуть Курщину

Российской 801-й бригаде морской пехоты, возможно, придется отступить с Курского выступа

Уже в 2025 году именно Курская область, вероятно, станет началом конца для российского диктатора Владимира Путина.

Как объясняет издание The Telegraph, российский фронт под Курском выглядит очень шатким, а ВСУ могут не просто удержаться на захваченных территориях, однако и продвинуться вперед.

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Издание напоминает, что Путин уверял российскую аудиторию, что вернет себе земли России в Курской области еще до Рождества. Однако, все выглядит так, что наступление ВСУ - это один психологический удар по его диктатуре.

Автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон пишет, что Курщина вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м.

"Похоже, что украинские войска за последние несколько дней нанесли российским войскам в Курске настоящий удар, и вполне возможно, что российская 801-я бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь ей придется отступить с Курского выступа. По оценкам Украины, ВС РФ потеряли сотни северокорейцев, отправленных для усиления бригады", - сказано в публикации.

Операция ВСУ на Курщине - что известно

Как сообщал Главред, 5 января ВСУ пошли в наступление и задействовали масштабные атаки в Курской области. Армия РФ не была готова к такой неожиданной ловушке, поэтому понесли потери.

OSINT-аналитик Def Mon подтвердил стремительное продвижение вглубь РФ. Согласно его данным, ВСУ продвинулись на 2,7 километра на Курщине и прошли два населенных пункта.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подтвердил, что ВСУ за два дня серьезно напугали врага на Курщине. Украинцам на территории России удается сковывать 70-тысячную группировку врага, да еще и уничтожать и агрессорские войска, и технику.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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