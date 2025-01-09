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Альтернатива вступлению в НАТО: что Украине могут предложить в Альянсе – мнение

Алексей Тесля
9 января 2025, 14:18
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В НАТО могут рассмотреть вопрос предоставления Украине гарантий, не исключает Илия Куса.
Украина, НАТО
Украине могут предложить альтернативу вступлению в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важно:

  • Альтернатива вступлению в НАТО – отложенное вступление в Альянс
  • Украине могут предложить договора о стратегической безопасности

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса прокомментировал скептические заявления Дональда Трампа по поводу перспектив вступления Украины в НАТО.

В комментарии Главреду он не исключил, что альтернатива вступления Украины в НАТО может предусматривать отложенное присоединение к Альянсу на 10-20 лет.

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"Альтернатива вступлению в НАТО – это либо отложенное вступление в НАТО на 10–20 лет, либо заключение двустороннего договора о стратегической безопасности и взаимной обороне с Соединёнными Штатами — подобного тем, что есть у США с Израилем, Южной Кореей и рядом других стран", - пояснил эксперт.

Собеседник также отмечает, что вместе с тем может рассматриваться вопрос предоставления Украине гарантий посредством поставок необходимых вооружений для отражения новой вероятной агрессии.

"Также возможным вариантом является предоставление долгосрочных гарантий поставок вооружения, пока не будет подписан полноценный мирный договор между Украиной и РФ", - добавил Куса.

вступление в НАТО инфографика
/ Инфографика: Главред

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее сообщалось о том, что союзники Организации Североатлантического договора будут решать вопрос о том, возможно или нет пригласить Украину в НАТО в ситуации, когда даже часть ее территории будет оккупирована россиянами.

Напомним, в НАТО подтвердили, что внутри организации в настоящее время нет единства по поводу североатлантической интеграции Украины. Поэтому вопрос членства в НАТО до сих пор "не на повестке дня".

Как сообщал ранее Главред, основное внимание на саммите НАТО было сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе. Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписал с Украиной собственные гарантии безопасности.

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Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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