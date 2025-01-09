Переговоры Киева и Москвы 'на носу': каким будет сценарий и когда старт - CNN

США стремятся предоставить Украине как можно более сильную позицию накануне вероятных переговоров о прекращении войны.

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Переговоры РФ и Украины могут состояться в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

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В начале 2025 года запланированы переговоры Москвы и Киева

США поддерживают Украину перед важными переговорами

Байден отменил встречу с Зеленским

Уже в первой половине 2025 года могут состояться переговоры Украины и России.

Об этом со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщает CNN .

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Согласно информации издания, переговоры между Киевом и Москвой планировались на начало этого года, независимо от результатов выборов в США, даже если бы Камала Харрис одержала победу в ноябре 2024 года.

Перед инаугурацией Дональда Трампа администрация Байдена объявила о последнем транше военной помощи Украине, сумма которого составляла около 500 миллионов долларов.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Ожидалось, что министр обороны США Ллойд Остин официально объявит эту сумму на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн в Германии, что он сегодня и сделал.

Американские чиновники отмечают, что главная цель этой помощи - предоставить Украине как можно более сильную позицию накануне возможных переговоров о прекращении войны.

Кроме этого, Белый дом рассматривал возможность введения новых санкций против России до инаугурации Трампа, пытаясь поддержать Украину во время постоянного международного давления.

Президент США Джо Байден планировал встречу с Владимиром Зеленским в пятницу в Риме, которая могла стать их последней встречей перед завершением президентского срока Байдена.

Однако в последний момент, в среду вечером, Белый дом сообщил, что поездка отменена. Основным аргументом для такого шага стала необходимость сосредоточиться на борьбе с масштабными лесными пожарами в Калифорнии.

"И американская, и украинская администрации предвидели, что в первой половине 2025 года могут состояться переговоры с Москвой - независимо от того, кто победил на выборах в США - и их цель состояла в том, чтобы перед потенциальными переговорами еще больше расширить позицию Украины", - пишет CNN со ссылкой на источники.

Между тем представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что надеется найти решение для завершения войны между Украиной и Россией в течение первых 100 дней после вступления Трампа в должность.

Завершение войны в Украине - какие прогнозы

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне до 30 апреля.

У Трампа раскрыли планы по Украине, там заявили, что через 100 дней с момента инаугурации президента война должна быть завершена. Основная задача США сейчас - не сдать что-то Путину, а спасти и гарантировать суверенитет Украины.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко описал сценарий для РФ на 2025 год, который переиграет войну. Дипломат предположил, что сегодня можно сделать вывод, что российская экономика демонстрирует признаки предынфарктного состояния, поэтому вполне вероятно, что "Путин отступит".

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