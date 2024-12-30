Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

Даяна Швец
30 декабря 2024, 19:51
205
Если нынешние тенденции в российской экономике продолжатся, можно будет ожидать, что Путин сдастся.
'Путин отступит': Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну
Огрызко описал негативный для РФ сценарий на 2025 год / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Ключевое из заявлений Огрызко:

  • В России инфляция зашкаливает и на самом деле достигла уровня 18-19%
  • Со временем может начаться экономическая фрагментация России

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду подтвердил, что в 2025 году в России возникнут определенные внутренние проблемы. Диктатору Путину, как результат его же провальной политики, будет сложнее продолжать войну.

По мнению дипломата, сегодня можно сделать вывод, что российская экономика демонстрирует признаки предынфарктного состояния.

видео дня

"Это очевидно несмотря на ложь российского недофюрера, который недавно уверял, что экономика РФ чуть не расцвела буйным цветом. Если Путин официально запрещает Набиуллиной поднимать учетную ставку, что может стать предпосылкой уменьшения инфляции (а инфляция - это трагедия для любой экономической системы), это означает, что инфляция зашкаливает и на самом деле достигла уровня 18-19%. А теперь, когда есть запрет на поднятие ставки, инфляция будет значительно больше", - говорит эксперт.

А, как результат, по словам Огрызко, российская экономика будет работать фактически вхолостую.

"Ведь то, что производится для ВПК, не имеет никакой добавочной стоимости для реальной экономики: создали танк, отдали на фронт, его там уничтожили - вот и весь результат этой работы. Экономика насыщается пустыми деньгами, а это поднимает цены. После чего процессы становятся почти неконтролируемыми. Некоторые российские экономисты, которые, конечно, сидят за границей, прогнозируют начало очень негативного для России процесса - экономической автаркии", - считает дипломат.

Между тем это означает, как объясняет экс-министр иностранных дел Украины, в силу будущей нехватки товаров (а к этому дело и идет), каждая территория начнет себя экономически защищать и создавать вокруг себя таможенные барьеры.

"То есть, если ты хочешь выжить, должен не допустить, чтобы твой сосед у тебя выбрал тот товар, который нужен тебе самому, и ты устанавливаешь пошлины. Так же действует и твой сосед. И пошло-поехало. Таким образом, начинается экономическая фрагментация России. Это то, что в свое время пережил Советский Союз перед своей знаменитой кончиной", - говорит Огрызко.

Подытоживая, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко подтверждает, что тенденция для российской экономики очень плохая.

"Если к этому добавятся западные санкции, которые перестанут быть дырявыми, а будут эффективными и дадут возможность влиять на происходящее в России, то шансов у нее практически не будет. Путин это прекрасно понимает, именно поэтому он и кричит о переговорах, но понимает их лишь как капитуляцию Украины. Если будет санкционное давление, если Украина будет наносить мощные удары по российской военной инфраструктуре, если нынешние тенденции в российской экономике продолжатся, можно будет ожидать, что Путин отступит. Иначе Россия очень быстро развалится", - резюмировал Огрызко.

Другие интересные заявления Владимира Огрызко

Как ранее сообщал Главред, дипломат Огрызко прокомментировал вероятность переговоров с Москвой. По его мнению, Украина и РФ не смогут договориться.

В то же время, по мнению Огрызко, для завершения войны должны сработать 3 фактора. К таким факторам относятся, в частности, поддержка Украины со стороны других государств, эффективность ВСУ, усиление экономических санкций против России и тому подобное.

Комментируя планы новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа, Огрызко заявил, что тот хочет, как и обещал, быстро закончить войну. Однако, как убежден дипломат, не за одни сутки, а за "много месяцев".

Читайте также:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России экономика инфляция вторжение России российское вторжение экономический кризис Владимир Огрызко валютный прогноз война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после плена

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после плена

20:22Украина
Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения

Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения

20:01Украина
Новый год будет аномально теплым: когда в Украину придет резкое похолодание

Новый год будет аномально теплым: когда в Украину придет резкое похолодание

19:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон

"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон

Последние новости

21:00

Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

20:22

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после пленаФотоВидео

20:18

Кто из звезд умер в 2024 году: кого потерял мирВидео

20:11

Зачем опытные водители возят в авто кусочек мыла: ответ удивит многих

20:01

Бизнесу взвинтили цену за транспортировку газа: изменится ли тариф для населения

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
19:51

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

19:41

София Ротару появилась в Сети с русским поздравлением

19:33

Новый год будет аномально теплым: когда в Украину придет резкое похолодание

19:24

Куршевель, губы на камеру: как отдыхает московская внучка Ющенко и племянница Ефросининой

Реклама
19:10

Почему Россия прекратит поставки газа в Приднестровьемнение

19:07

Где 3 отличия: чем отличаются два рисунка - надо угадать за 17 секунд

19:01

Проверенный бабушкин метод: как легко отмерить ингредиенты без весов

18:37

Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войныФото

18:14

Президент Зеленский назначил военного омбудсмена: что о нем известно

17:50

По судну "хорошенько отстрелялись": чем Россия могла сбить самолет под Актау

17:41

Должен знать каждый водитель: какие вещи опасно оставлять в автомобиле зимой

17:08

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военныеФотоВидео

16:51

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

16:46

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

16:43

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

Реклама
16:42

Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

16:12

Украинский производитель гемостатиков "Сента Фарм" профинансировал обучение саперов

16:11

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

16:04

Какие цвета одежды надеть на Новый год: советы для всех знаков зодиака

15:55

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

15:48

Простое средство мгновенно решит проблему: как остановить запотевание окон авто

15:33

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

15:28

"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

15:02

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

14:53

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договоритьсяВидео

14:40

Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

14:36

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

14:27

Проверьте свою гениальность: лишь 1% людей с острым зрением могут найти три яблока за 5 сек

14:13

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

14:13

Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

14:04

Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

13:44

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:42

Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

13:34

США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

13:24

В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

Реклама
13:02

Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

13:01

Выветривается моментально: что убивает запах алкоголя

12:50

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

12:46

Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

12:25

"Удачная для врага атака на госреестры – следствие пренебрежения защитой данных", - "Тихоход" предупреждает о новых угрозах актуально

12:17

Растает за 5 минут: чем убрать лед с лобового стекла

12:12

Леся Никитюк показала утреннюю идиллию с бойфрендом на редком фото

12:04

Звезды, которых потеряла Украина в 2024 году: кто умер из знаменитостей

11:55

Сибига встретился с новым лидером Сирии: что известноВидео

11:55

Где спрятались 86 и 35: только самые внимательные найдут числа за 6 секунд

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять