'Путин отступит': Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

Если нынешние тенденции в российской экономике продолжатся, можно будет ожидать, что Путин сдастся.

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Огрызко описал негативный для РФ сценарий на 2025 год / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Ключевое из заявлений Огрызко:

В России инфляция зашкаливает и на самом деле достигла уровня 18-19%

Со временем может начаться экономическая фрагментация России

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду подтвердил, что в 2025 году в России возникнут определенные внутренние проблемы. Диктатору Путину, как результат его же провальной политики, будет сложнее продолжать войну.

По мнению дипломата, сегодня можно сделать вывод, что российская экономика демонстрирует признаки предынфарктного состояния.

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"Это очевидно несмотря на ложь российского недофюрера, который недавно уверял, что экономика РФ чуть не расцвела буйным цветом. Если Путин официально запрещает Набиуллиной поднимать учетную ставку, что может стать предпосылкой уменьшения инфляции (а инфляция - это трагедия для любой экономической системы), это означает, что инфляция зашкаливает и на самом деле достигла уровня 18-19%. А теперь, когда есть запрет на поднятие ставки, инфляция будет значительно больше", - говорит эксперт.

А, как результат, по словам Огрызко, российская экономика будет работать фактически вхолостую.

"Ведь то, что производится для ВПК, не имеет никакой добавочной стоимости для реальной экономики: создали танк, отдали на фронт, его там уничтожили - вот и весь результат этой работы. Экономика насыщается пустыми деньгами, а это поднимает цены. После чего процессы становятся почти неконтролируемыми. Некоторые российские экономисты, которые, конечно, сидят за границей, прогнозируют начало очень негативного для России процесса - экономической автаркии", - считает дипломат.

Между тем это означает, как объясняет экс-министр иностранных дел Украины, в силу будущей нехватки товаров (а к этому дело и идет), каждая территория начнет себя экономически защищать и создавать вокруг себя таможенные барьеры.

"То есть, если ты хочешь выжить, должен не допустить, чтобы твой сосед у тебя выбрал тот товар, который нужен тебе самому, и ты устанавливаешь пошлины. Так же действует и твой сосед. И пошло-поехало. Таким образом, начинается экономическая фрагментация России. Это то, что в свое время пережил Советский Союз перед своей знаменитой кончиной", - говорит Огрызко.

Подытоживая, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко подтверждает, что тенденция для российской экономики очень плохая.

"Если к этому добавятся западные санкции, которые перестанут быть дырявыми, а будут эффективными и дадут возможность влиять на происходящее в России, то шансов у нее практически не будет. Путин это прекрасно понимает, именно поэтому он и кричит о переговорах, но понимает их лишь как капитуляцию Украины. Если будет санкционное давление, если Украина будет наносить мощные удары по российской военной инфраструктуре, если нынешние тенденции в российской экономике продолжатся, можно будет ожидать, что Путин отступит. Иначе Россия очень быстро развалится", - резюмировал Огрызко.

Другие интересные заявления Владимира Огрызко

Как ранее сообщал Главред, дипломат Огрызко прокомментировал вероятность переговоров с Москвой. По его мнению, Украина и РФ не смогут договориться.

В то же время, по мнению Огрызко, для завершения войны должны сработать 3 фактора. К таким факторам относятся, в частности, поддержка Украины со стороны других государств, эффективность ВСУ, усиление экономических санкций против России и тому подобное.

Комментируя планы новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа, Огрызко заявил, что тот хочет, как и обещал, быстро закончить войну. Однако, как убежден дипломат, не за одни сутки, а за "много месяцев".

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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