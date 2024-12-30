Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

Даяна Швец
30 декабря 2024, 16:46
94
По данным журналиста, противник из России никак не может закрепиться на Курщине.
ВСУ, Курск
Эксперт развенчал мифы РФ об успехах на Курщине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключевое:

  • Россияне не захватили село Черкасская Конопелька на Курщине
  • Враг устанавливает флаги РФ в Курской области для информационных вбросов

Недавно в российских СМИ появились слухи о том, что якобы от ВСУ зачищено село Черкасская Конопелька к востоку от Суджи. По данным информационных ресурсов РФ, осуществили такой рывок штурмовые десантные подразделения, установив там флаг ВДВ.

Однако, несмотря на все громкие заявления рупоров Кремля, журналист и военный аналитик Василий Пехньо на YouTube-канале "Фабрика новостей" опроверг эти слухи, заявив, что Черкасская Конопелька лежит в пределах серой зоны.

видео дня

"Даже несмотря на то, что наши враги втыкают здесь свои флаги, это серая зона, - сказал эксперт. - Очевидно, речь идет о забеге с флагом какого-то российского десантника. Это просто ситуативный втиск флага с невозможностью находиться в пределах данного населенного пункта", - заявил журналист.

Чтобы подтвердить свои слова, Пехньо продемонстрировал видео, которое снял враг. На кадрах видно, как российский десантник очень быстро ставит флаг ВДВ, после чего сразу же убегает.

"Итак, полноценно россиян там нет, как бы они ни пытались убедить в обратном своих информационных потребителей. Ответственно заявляю: здесь противник не может закрепиться на Курщине, и Суджа будет встречать Новый год под поздравления украинского президента по украинскому времени", - сказал Пехньо.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, на Курщине россияне теряют целые батальоны всего за день. Враг вынужден направлять ресурсы на бои в Курской области, лишая себя возможности использовать эти силы на украинской территории.

В то же время накануне западная пресса опубликовала неутешительный прогноз. Речь идет о том, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области.

В свою очередь Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский озвучил причины проведения Курской операции. По его словам, он должен был одновременно сорвать наступление на Харьков и Сумы.

Больше новостей о войне в Украине:

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ российские войска война России и Украины контрнаступление ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области Суджа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные

17:08Украина
Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:43Украина
Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

15:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Последние новости

17:41

Должен знать каждый водитель: какие вещи опасно оставлять в автомобиле зимой

17:08

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военныеФото

16:51

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

16:46

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

16:43

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
16:42

Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

16:12

Украинский производитель гемостатиков "Сента Фарм" профинансировал обучение саперов

16:11

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

16:04

Какие цвета одежды надеть на Новый год: советы для всех знаков зодиака

Реклама
15:55

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

15:48

Простое средство мгновенно решит проблему: как остановить запотевание окон авто

15:33

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

15:28

"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

15:02

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

14:53

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договоритьсяВидео

14:40

Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

14:36

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

14:27

Проверьте свою гениальность: лишь 1% людей с острым зрением могут найти три яблока за 5 сек

14:13

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

14:13

Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

Реклама
14:04

Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

13:44

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:42

Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

13:34

США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

13:24

В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

13:02

Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

13:01

Выветривается моментально: что убивает запах алкоголя

12:50

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

12:46

Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

12:25

"Удачная для врага атака на госреестры – следствие пренебрежения защитой данных", - "Тихоход" предупреждает о новых угрозах актуально

12:17

Растает за 5 минут: чем убрать лед с лобового стекла

12:12

Леся Никитюк показала утреннюю идиллию с бойфрендом на редком фото

12:04

Звезды, которых потеряла Украина в 2024 году: кто умер из знаменитостей

11:55

Сибига встретился с новым лидером Сирии: что известноВидео

11:55

Где спрятались 86 и 35: только самые внимательные найдут числа за 6 секунд

11:37

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантамиВидео

11:35

Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - экспертВидео

11:16

Путин в списке самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:15

Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:59

Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

Реклама
10:36

Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

10:33

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 декабря (обновляется)

10:22

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - ОгрызкоВидео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:01

Лысеет: Волочкова удивила внешним видом

09:50

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:44

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

09:39

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

09:25

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять