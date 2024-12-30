Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

По данным журналиста, противник из России никак не может закрепиться на Курщине.

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Эксперт развенчал мифы РФ об успехах на Курщине / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

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Россияне не захватили село Черкасская Конопелька на Курщине

Враг устанавливает флаги РФ в Курской области для информационных вбросов

Недавно в российских СМИ появились слухи о том, что якобы от ВСУ зачищено село Черкасская Конопелька к востоку от Суджи. По данным информационных ресурсов РФ, осуществили такой рывок штурмовые десантные подразделения, установив там флаг ВДВ.

Однако, несмотря на все громкие заявления рупоров Кремля, журналист и военный аналитик Василий Пехньо на YouTube-канале "Фабрика новостей" опроверг эти слухи, заявив, что Черкасская Конопелька лежит в пределах серой зоны.

видео дня

"Даже несмотря на то, что наши враги втыкают здесь свои флаги, это серая зона, - сказал эксперт. - Очевидно, речь идет о забеге с флагом какого-то российского десантника. Это просто ситуативный втиск флага с невозможностью находиться в пределах данного населенного пункта", - заявил журналист.

Чтобы подтвердить свои слова, Пехньо продемонстрировал видео, которое снял враг. На кадрах видно, как российский десантник очень быстро ставит флаг ВДВ, после чего сразу же убегает.

"Итак, полноценно россиян там нет, как бы они ни пытались убедить в обратном своих информационных потребителей. Ответственно заявляю: здесь противник не может закрепиться на Курщине, и Суджа будет встречать Новый год под поздравления украинского президента по украинскому времени", - сказал Пехньо.

Бои в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, на Курщине россияне теряют целые батальоны всего за день. Враг вынужден направлять ресурсы на бои в Курской области, лишая себя возможности использовать эти силы на украинской территории.

В то же время накануне западная пресса опубликовала неутешительный прогноз. Речь идет о том, что ВСУ могут потерять контроль над территориями в Курской области.

В свою очередь Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский озвучил причины проведения Курской операции. По его словам, он должен был одновременно сорвать наступление на Харьков и Сумы.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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