Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантами

Шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения, рассказали в ГУР.

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Уничтожен штаб РФ на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Уничтожен штаб армии страны-захватчика РФ

6 захватчиков ликвидированы, еще 3 получили тяжелые ранения

На временно оккупированной территории Запорожской области украинские силы уничтожили штаб армии страны-захватчика РФ.

Об успешной операции украинских военных идет речь в сообщении в Telegram Главного управления разведки Минобороны.

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Отмечается, что аэроразведчики Департамента активных действий ГУР обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб, после чего по нему был нанесен ракетный удар.

"Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар ― штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения", - сообщили в ГУР.

Кроме того, в ГУР также опубликовали видео уничтожения штаба оккупантов РФ в Запорожской области.

Смотрите видео - удар по штабу РФ:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Украина резко сократила число дальнобойных ударов по РФ. Украина придерживает дальнобойные ракеты на случай, если попадутся очень лакомые цели.

Напомним, ранее сообщалось о том, какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS. Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

Как сообщал Главред, Париж и Лондон планируют передачу дальнобойных ракет Киеву. Лондон имеет больше крылатых ракет SCАLP/Storm Shadow, чем Париж.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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