Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

Алексей Тесля
30 декабря 2024, 15:02
526
У россиян произошло определенное логистическое провисание, пояснил Андрей Коваленко.
'Накоплено много ракет': в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ
РФ может нанести массированный удар / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Важно:

  • Дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать Украину
  • У РФ накоплено много ракет, в том числе Х-101 и Калибр и баллистика

РФ накапливает средства поражения для новых воздушных ударов по Украине, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как написал он в Telegram, российские дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать Украину, поэтому не стоит говорить об снижении числа атак.

видео дня

"Они (оккупанты – ред.) накапливают дроны, ибо у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", - пояснил глава ЦПД.

Он также убежден в том, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась.

"У россиян накоплено много ракет разных типов, в том числе Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов", – добавил Коваленко.

Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

Другие новости по теме:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины ракетный удар Андрей Коваленко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

15:02Украина
"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договориться

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договориться

14:53Украина
Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Сбивает с толку водителей: что означает знак с 3 транспортными средствами

Сбивает с толку водителей: что означает знак с 3 транспортными средствами

Последние новости

15:48

Простое средство мгновенно решит проблему: как остановить запотевание окон авто

15:33

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

15:28

"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

15:02

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

14:53

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договоритьсяВидео

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
14:40

Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

14:36

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

14:27

Проверьте свою гениальность: лишь 1% людей с острым зрением могут найти три яблока за 5 сек

14:13

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Реклама
14:13

Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

14:04

Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

13:44

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:42

Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

13:34

США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

13:24

В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

13:02

Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

13:01

Выветривается моментально: что убивает запах алкоголя

12:50

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

12:46

Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

12:25

"Удачная для врага атака на госреестры – следствие пренебрежения защитой данных", - "Тихоход" предупреждает о новых угрозах актуально

Реклама
12:17

Растает за 5 минут: чем убрать лед с лобового стекла

12:12

Леся Никитюк показала утреннюю идиллию с бойфрендом на редком фото

12:04

Звезды, которых потеряла Украина в 2024 году: кто умер из знаменитостей

11:55

Сибига встретился с новым лидером Сирии: что известноВидео

11:55

Где спрятались 86 и 35: только самые внимательные найдут числа за 6 секунд

11:37

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантамиВидео

11:35

Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - экспертВидео

11:16

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:15

Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:59

Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

10:36

Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

10:33

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 декабря (обновляется)

10:22

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - ОгрызкоВидео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:01

Лысеет: Волочкова удивила внешним видом

09:50

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:44

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

09:39

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

09:25

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

Реклама
09:24

Гороскоп на завтра 31 декабря: Тельцам - большое удовольствие, Весам - исполнение желаний

09:24

Пропагандисты уже в истерике: Россия создала себе нового врагамнение

09:16

Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС и пригрозил "ответными мерами"

08:59

Будет "трясти": мощнейшая магнитная буря накроет Украину на Новый год

08:44

Второй саммит мира и предложения Трампа - что сказал Лавров о войне в Украине

08:27

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:19

Разбитую бригаду сняли с фронта: ВСУ разгромили "элиту" морпехов РФ – Forbes

08:19

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

Более 5 тысяч военных перевелись в другую часть через приложение Армия+

06:41

Почему грузинский кейс так важен для Украинымнение

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять