'Накоплено много ракет': в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

У россиян произошло определенное логистическое провисание, пояснил Андрей Коваленко.

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РФ может нанести массированный удар / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать Украину

У РФ накоплено много ракет, в том числе Х-101 и Калибр и баллистика

РФ накапливает средства поражения для новых воздушных ударов по Украине, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как написал он в Telegram, российские дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать Украину, поэтому не стоит говорить об снижении числа атак.

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"Они (оккупанты – ред.) накапливают дроны, ибо у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", - пояснил глава ЦПД.

Он также убежден в том, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась.

"У россиян накоплено много ракет разных типов, в том числе Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов", – добавил Коваленко.

Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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