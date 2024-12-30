'Накоплено много ракет': в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

Важно:
- Дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать Украину
- У РФ накоплено много ракет, в том числе Х-101 и Калибр и баллистика
РФ накапливает средства поражения для новых воздушных ударов по Украине, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Как написал он в Telegram, российские дроны-камикадзе типа Shahed продолжают атаковать Украину, поэтому не стоит говорить об снижении числа атак.
"Они (оккупанты – ред.) накапливают дроны, ибо у них произошло определенное логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "Шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе", - пояснил глава ЦПД.
Он также убежден в том, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась.
"У россиян накоплено много ракет разных типов, в том числе Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов", – добавил Коваленко.
Ранее в ГУР предупредили об угрозе массированного удара РФ. К каждой воздушной тревоге надо относиться ответственно, подчеркнул Андрей Юсов.
Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.
Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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