Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

Главное из заявления эксперта:
- Оккупанты стремятся захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой
- На Харьковщине идут активные боевые действия
- Путин хочет полностью оккупировать всю территорию Донецкой области
Армия страны-агрессора России стремится захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио NV.
По его словам, на Харьковщине боевые действия бушуют достаточно активно.
"Враг пытается полностью взять не только под контроль левый берег реки Оскол, включая железнодорожную станцию Купянск-Узловой, но и создать как минимум несколько плацдармов на правобережье этой реки, и кстати, в двух местах враг уже закрепился и пытается расширять этот плацдарм", - подчеркнул он.
Эксперт подчеркнул, что российские оккупанты пытаются восстановить устойчивое и бесперебойное логистическое обеспечение своей группировки войск, которая в перспективе будет действовать на Лиманском и Северском направлениях.
"Зачем? - Потому что, чтобы на перспективу следующей весенне-летней наступательной кампании у врага была устойчивая логистика для проведения активных наступательных действий в сторону уже Славянско-Краматорской городской агломерации, ведь именно эти города находятся под контролем украинской армии и именно этими городами грезит Владимир Путин, потому что он начинал ту так называемую "специальную военную операцию" в феврале 2022 года для того, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области", - добавил Селезнев.
Он также отметил, что с целью эффективной реализации мечтаний диктатора Путина врагу нужно железнодорожное сообщение, которое идет через Купянск-Узловой.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что страна-агрессор Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ.
Командир ударных БПЛА Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщал, что оккупационная армия агрессора России "стремится" до Нового года выйти на Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Продолжаются интенсивные бои, бойцы ВСУ держат оборону.
Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись возле населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в Курахово. Также фиксируются успехи террористов возле Ровнополя (Времовское направление) и в Торецке.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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