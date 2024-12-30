Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

Россияне пытаются восстановить бесперебойное логистическое обеспечение своей группировки войск.

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РФ хочет захватить Купянск-Узловой / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap.live

Главное из заявления эксперта:

Оккупанты стремятся захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой

На Харьковщине идут активные боевые действия

Путин хочет полностью оккупировать всю территорию Донецкой области

Армия страны-агрессора России стремится захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио NV.

По его словам, на Харьковщине боевые действия бушуют достаточно активно.

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"Враг пытается полностью взять не только под контроль левый берег реки Оскол, включая железнодорожную станцию Купянск-Узловой, но и создать как минимум несколько плацдармов на правобережье этой реки, и кстати, в двух местах враг уже закрепился и пытается расширять этот плацдарм", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что российские оккупанты пытаются восстановить устойчивое и бесперебойное логистическое обеспечение своей группировки войск, которая в перспективе будет действовать на Лиманском и Северском направлениях.

"Зачем? - Потому что, чтобы на перспективу следующей весенне-летней наступательной кампании у врага была устойчивая логистика для проведения активных наступательных действий в сторону уже Славянско-Краматорской городской агломерации, ведь именно эти города находятся под контролем украинской армии и именно этими городами грезит Владимир Путин, потому что он начинал ту так называемую "специальную военную операцию" в феврале 2022 года для того, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области", - добавил Селезнев.

Он также отметил, что с целью эффективной реализации мечтаний диктатора Путина врагу нужно железнодорожное сообщение, которое идет через Купянск-Узловой.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что страна-агрессор Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ.

Командир ударных БПЛА Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщал, что оккупационная армия агрессора России "стремится" до Нового года выйти на Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Продолжаются интенсивные бои, бойцы ВСУ держат оборону.

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись возле населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в Курахово. Также фиксируются успехи террористов возле Ровнополя (Времовское направление) и в Торецке.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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