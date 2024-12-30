Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

Мария Николишин
30 декабря 2024, 15:33
106
Россияне пытаются восстановить бесперебойное логистическое обеспечение своей группировки войск.
Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта
РФ хочет захватить Купянск-Узловой / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap.live

Главное из заявления эксперта:

  • Оккупанты стремятся захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой
  • На Харьковщине идут активные боевые действия
  • Путин хочет полностью оккупировать всю территорию Донецкой области

Армия страны-агрессора России стремится захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио NV.

По его словам, на Харьковщине боевые действия бушуют достаточно активно.

видео дня

"Враг пытается полностью взять не только под контроль левый берег реки Оскол, включая железнодорожную станцию Купянск-Узловой, но и создать как минимум несколько плацдармов на правобережье этой реки, и кстати, в двух местах враг уже закрепился и пытается расширять этот плацдарм", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что российские оккупанты пытаются восстановить устойчивое и бесперебойное логистическое обеспечение своей группировки войск, которая в перспективе будет действовать на Лиманском и Северском направлениях.

"Зачем? - Потому что, чтобы на перспективу следующей весенне-летней наступательной кампании у врага была устойчивая логистика для проведения активных наступательных действий в сторону уже Славянско-Краматорской городской агломерации, ведь именно эти города находятся под контролем украинской армии и именно этими городами грезит Владимир Путин, потому что он начинал ту так называемую "специальную военную операцию" в феврале 2022 года для того, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области", - добавил Селезнев.

Он также отметил, что с целью эффективной реализации мечтаний диктатора Путина врагу нужно железнодорожное сообщение, которое идет через Купянск-Узловой.

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что страна-агрессор Россия перебрасывает резервы юго-западнее Покровска, чтобы обойти город с фланга и перерезать логистику ВСУ.

Командир ударных БПЛА Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко сообщал, что оккупационная армия агрессора России "стремится" до Нового года выйти на Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области. Продолжаются интенсивные бои, бойцы ВСУ держат оборону.

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что на Кураховском направлении россияне продвинулись возле населенного пункта Шевченко, Янтарного, Разлива, а также в Курахово. Также фиксируются успехи террористов возле Ровнополя (Времовское направление) и в Торецке.

Читайте также:

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владислав Селезнев новости Украины война России и Украины Купянск-Узловой Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:43Украина
Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

15:55Украина
"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

15:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко

Последние новости

17:08

Большой обмен пленными: домой вернулись украинские военные

16:51

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

16:46

Суджа будет встречать Новый год украинской: эксперт развенчал мифы об успехе РФ

16:43

Рекордные потери РФ в Донецкой области: Сырский назвал цифры

16:42

Почему коты много спят: ответ ветеринара удивит хозяев

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
16:12

Украинский производитель гемостатиков "Сента Фарм" профинансировал обучение саперов

16:11

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

16:04

Какие цвета одежды надеть на Новый год: советы для всех знаков зодиака

15:55

Полная ликвидация МСЭК с 1 января: Зеленский подписал закон - что изменится

Реклама
15:48

Простое средство мгновенно решит проблему: как остановить запотевание окон авто

15:33

Для наступления на два города: оккупанты хотят захватить важный участок фронта

15:28

"Этот подарок проклят": мужчина рассказал о рождественском сюрпризе от свекрови

15:02

"Накоплено много ракет": в СНБО предупредили об угрозе массированного удара РФ

14:53

"Переговоры ни о чем": Огрызко сказал, почему Украина и РФ не смогут договоритьсяВидео

14:40

Почему кошка мяукает без причины: как решить проблему

14:36

Звезда "Бісової пательні" Петрожицкая рассказала о новогодних пророчествах и сюрпризах для близких

14:27

Проверьте свою гениальность: лишь 1% людей с острым зрением могут найти три яблока за 5 сек

14:13

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

14:13

Как быстро размягчить сливочное масло: хитрый трюк с обычной тарелкой

14:04

Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

Реклама
13:44

Сотни тысяч ракет и снарядов в пути: Байден о новом пакете помощи Украине

13:42

Беременные звезды: кто из украинских знаменитостей станет родителем в 2025 году

13:34

США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

13:24

В Раде предлагают сделать свободное пересечение границы для студентов - детали

13:02

Украину накроет потепление: в каких областях ударит +11 градусов 1 и 2 января

13:01

Выветривается моментально: что убивает запах алкоголя

12:50

Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко

12:46

Союз Фицо с Путиным: в Словакии раскипятились после громких обвинений Зеленского

12:25

"Удачная для врага атака на госреестры – следствие пренебрежения защитой данных", - "Тихоход" предупреждает о новых угрозах актуально

12:17

Растает за 5 минут: чем убрать лед с лобового стекла

12:12

Леся Никитюк показала утреннюю идиллию с бойфрендом на редком фото

12:04

Звезды, которых потеряла Украина в 2024 году: кто умер из знаменитостей

11:55

Сибига встретился с новым лидером Сирии: что известноВидео

11:55

Где спрятались 86 и 35: только самые внимательные найдут числа за 6 секунд

11:37

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантамиВидео

11:35

Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - экспертВидео

11:16

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:15

Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:59

Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

10:36

Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

Реклама
10:33

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 декабря (обновляется)

10:22

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - ОгрызкоВидео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:01

Лысеет: Волочкова удивила внешним видом

09:50

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:44

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

09:39

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

09:25

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

09:24

Гороскоп на завтра 31 декабря: Тельцам - большое удовольствие, Весам - исполнение желаний

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять