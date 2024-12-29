ВСУ могут отступить и потерять контроль над территориями в Курской области – AP

Нередко бойцы, которые стоят до конца, оказываются пропавшими без вести - их тела невозможно эвакуировать.

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ВСУ дают отпор россиянам / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

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ВСУ продолжат сражаться, иначе враг продвинется на территорию Украины

РФ вытеснила ВСУ с 40% ранее занятой армией Украины территории

Россияне стянули на Курщину более 50 тысяч военных, в том числе и из Северной Кореи, что позволило РФ вытеснить ВСУ с 40% из 984 кв. километров занятой ранее украинцами территории Курской области.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на свидетельства украинских защитников, некоторые из боевых командиров ВСУ говорят, что условия на передовой крайне сложные, мораль на низком уровне, а военнослужащие задают вопросы командованию даже о целесообразности этой операции.

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При этом один из командиров сказал, что некоторые из приказов, которые получают его бойцы, не отражают реалии на поле боя из-за плохой коммуникации, а запоздалые приказы сопряжены с потерями территорий.

"Они не понимают, где находится наша сторона, а где враг, что под нашим контролем, а что нет. Они не понимают операционную ситуацию, нам приходится действовать, полагаясь на собственную осмотрительность", — объяснил он.

По словам украинских командиров, вышестоящее руководство неоднократно отклоняло его запросы сменить оборонительные позиции подразделения, потому что он знал, что они не удержат линию.

Они говорят, что нередко те люди, которые стоят до конца, оказываются пропавшими без вести. За последние четыре месяца тела по меньшей 20 украинских солдат не смогли забрать с поля боя: из-за интенсивности боев эвакуация была сопряжена с еще большими жертвами.

Как говорят украинские солдаты, они не были готовы к агрессивному российскому ответу в Курской области — и теперь не могут ни контратаковать, ни отступить.

"Другого выхода нет. Мы будет здесь сражаться, потому что если отступим к нашим границам, они не остановятся. Они продолжат продвигаться", — сказал один из командиров подразделения дронов.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская армия отбросила россиян в Курской области. Российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области.

Ранее сообщалось о том, что на Курском направлении продолжаются боевые столкновения с солдатами армии Северной Кореи, сообщил президент Владимир Зеленский. Враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен, говорит президент. РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Враг активно атакует укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях.

Как сообщал Главред ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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