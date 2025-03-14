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Достают до тыла РФ: США возобновят поставки Украине бомб GLSDB – Reuters

Анна Ярославская
14 марта 2025, 07:44
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Возвращение GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку их запасы уже находятся в Европе.
Бомбы GLSDB, ВСУ
Бомбы GLSDB скоро вернутся на поле боя / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Бомбы GLSDB окажутся на поле бое в ближайшие дни
  • Беоприприпасы модернизировали, чтобы их глушили средства РЭБ

США планируют возобновить поставки в Украину высокоточных планерных бомб GLSDB, модернизированных для противодействия российским средствам радиоэлектронной борьбы. Они позволяют Украине наносить удары по российским логистическим центрам и складам боеприпасов за пределами линии фронта. В последний раз украинские военные применяли такие боеприпасы несколько месяцев назад.

Как пишет Reuters со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией, возвращение GLSDB на поле боя может произойти уже в ближайшие дни, поскольку их запасы уже находятся в Европе.

видео дня

GLSDB, которые Украина получила ранее, оказались уязвимыми к российским системам радиоэлектронной борьбы, что не позволило им эффективно поражать цели. В связи с этим в течение последних недель состоялось 19 испытательных запусков модернизированных версий, призванных повысить их устойчивость к средствам глушения.

Отметим, GLSDB закупались во времена администрации экс-президента США Джо Байдена в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Security Assistance Initiative).

Военная помощь США - последние новости

Как писал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, а вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.

После переговоров в Саудовской Аравии 11 марта заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине.

12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине. По его словам, передача необходимого вооружения из США снова происходит через логистический хаб в Ясенце.

Руководитель Нацразведки США Тулси Габбард 12 марта заявила, что пауза в обмене разведданными с Украиной завершилась.

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Ракеты GLSDB - что о них известно

Ракета GLSDB – это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Аббревиатура расшифровывается как "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого диаметра, запускаемая из наземных установок.

GLSDB состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, которая много лет стоит на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО натовского калибра.

Основные характеристики GLSDB:

  • масса – 130 кг;
  • длина – 1800 мм;
  • дальность поражения – до 150 км;
  • масса боевой части – 93 кг;
  • платформы для запуска – M270, HIMARS.

Это оружие способно поражать противника на дальности до 150 километров.
В настоящее время новый тип ракет еще не стоит на вооружении ни одной страны. Финальные испытания GLSDB прошли только в 2015 году, после чего компания Boeing не получала заказ на это оружие.

Для Украины ракеты GLSDB могли бы стать абсолютно новой возможностью обстреливать цели россиян в оккупированном Крыму, а также на отдаленных участках Донецкой и Луганской областей. К примеру, в зоне поражения оказался бы Джанкойский аэродром, авиабаза россиян в Чаплинке и военные склады на Донбассе, куда россияне доставляли оружие еще с 2014-го года.

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