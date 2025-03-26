России выгодно морское перемирие, а у Трампа уже нет козырей - Лакийчук

Во время встречи в Саудовской Аравии Россия обсуждала только те вопросы, которые интересовали ее.

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Перемирие по ударам по энергетике и в Черном море / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Россия не согласилась на 30-дневное перемирие

Россиян интересовал вопрос морского перемирия

У президента США Дональда Трампа нет козырей

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предположил, почему США и Россия во время переговоров сосредоточились именно на морском перемирии.

По его словам, страна-агрессор Россия просто не согласилась на другое перемирие.

"На общее перемирие на 30 суток, которое предлагали Соединенные Штаты и на которое прямо уговаривали украинскую делегацию, Россия просто не согласилась. Россия заявила: нет, нас это не интересует", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт добавил, что россиян заинтересовали вопросы перемирия относительно ударов по энергетике и в Черном море, поэтому их и обсуждали во время встречи в Саудовской Аравии.

"Именно эти вопросы они согласились обсуждать, а то, что их не интересовало, обсуждать не стали. Собственно, вот и вся история про козыри в чьих-то руках. У Трампа нет козырей", - подытожил Лакийчук.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - что известно

Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценили результаты переговоров между делегациями.

В отчете Института изучения войны отмечалось, что Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами.

Кроме того, издание The Guardian писало, что страна-агрессор Россия выдвинула собственные требования для завершения войны. Одним из требований является прекращение предоставления любой иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными с Украиной.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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