России выгодно морское перемирие, а у Трампа уже нет козырей - Лакийчук

Главное из заявления эксперта:
- Россия не согласилась на 30-дневное перемирие
- Россиян интересовал вопрос морского перемирия
- У президента США Дональда Трампа нет козырей
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук предположил, почему США и Россия во время переговоров сосредоточились именно на морском перемирии.
По его словам, страна-агрессор Россия просто не согласилась на другое перемирие.
"На общее перемирие на 30 суток, которое предлагали Соединенные Штаты и на которое прямо уговаривали украинскую делегацию, Россия просто не согласилась. Россия заявила: нет, нас это не интересует", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт добавил, что россиян заинтересовали вопросы перемирия относительно ударов по энергетике и в Черном море, поэтому их и обсуждали во время встречи в Саудовской Аравии.
"Именно эти вопросы они согласились обсуждать, а то, что их не интересовало, обсуждать не стали. Собственно, вот и вся история про козыри в чьих-то руках. У Трампа нет козырей", - подытожил Лакийчук.
Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:
Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии - что известно
Как сообщал Главред, вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. В администрации президента Америки Дональда Трампа положительно оценили результаты переговоров между делегациями.
В отчете Института изучения войны отмечалось, что Кремль, скорее всего, не заинтересован в содержательных переговорах о прекращении войны в Украине, а предпочитает двусторонние переговоры по вопросу отношений с Соединенными Штатами.
Кроме того, издание The Guardian писало, что страна-агрессор Россия выдвинула собственные требования для завершения войны. Одним из требований является прекращение предоставления любой иностранной военной поддержки и обмена разведывательными данными с Украиной.
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Кто такой Павел Лакийчук?
Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".
Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.
Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
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