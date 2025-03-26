РФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - Лакийчук

Если Россия дожмет США до признания ее юрисдикции над Крымом, это фактически будет означать, что мы отдадим три четверти освобожденной от россиян акватории Черного моря.

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Россияне стремятся обернуть свой проигрыш в Черном море в выигрыш - Павел Лакийчук / Коллаж Главред

В Саудовской Аравии состоялся очередной раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по условиям прекращения огня в Украине, который предусматривает так называемое морское перемирие.

В интервью Главреду руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, почему Россия настаивает на безопасности в Черном море, защитит ли это перемирие от обстрелов Одессу, Херсон и Николаев, а также сможет ли Украина наносить ответные удары в случае российских провокаций.

Почему, по вашему мнению, Соединенные Штаты и Россия, судя по той информации, которая появлялась в медиа в течение переговоров, сосредоточились именно на морском перемирии?

Потому что на общее перемирие на 30 суток, которое предлагали Соединенные Штаты и на которое прямо уламывали украинскую делегацию, Россия просто не согласилась.

Россия заявила: "Нет, нас это не интересует". Зато россиян заинтересовали вопросы перемирия относительно ударов по энергетике и в Черном море. Именно эти вопросы они согласились обсуждать, а то, что их не интересовало, обсуждать не стали. Собственно, вот и вся история про козыри в чьих-то руках. У Трампа нет козырей.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

А что, собственно, это перемирие на море дает России сейчас?

Здесь есть несколько аспектов. Во-первых, все мы видим, что из Москвы на переговоры в Саудовскую Аравию поехал Георгий Карасин. Это российский сенатор, бывший заместитель министра иностранных дел, один из "ястребов" 1990-х и 2000-х в МИД. По сравнению с ним Лавров - такой себе пони.

Георгий Карасин специализируется именно на вопросах морских акваторий. Именно благодаря ему россиянам в свое время удалось дожать каспийские государства относительно российского варианта раздела Каспия. Ведь существовало несколько вариантов, которые соответствовали международному морскому праву, разделение Каспия как озера и тому подобное.

Однако россияне выбрали гибридный вариант, в котором их позиция была сильнее, и смогли его дожать. То же касалось переговоров о статусе Азовского моря и его разграничения. Фактически тогда Россия не просто передавила нас, а раздавила украинскую делегацию.

Я помню слова Георгия Карасина в тот момент, когда украинские переговорщики пытались апеллировать к международному морскому праву, объясняя: "С международным морским правом ситуация такая-то и такая-то". На что Карасин ответил: "Ну что вы говорите? Международное морское право - это я сейчас". Вот и вся позиция России. И очевидно, что такой же была позиция России и по Черному морю. Добавьте к этому генерала Беседу - известного идеолога "захвата Украины за три дня", куратора Медведчука и всей пророссийской банды - и будет понятна позиция РФ.

Что россияне скорее всего отстаивали, то это, прежде всего, - разграничение Черного моря. Здесь очень интересная ситуация. Ведь Вооруженные силы Украины, в частности на море, точно держат инициативу. Благодаря нашим "Нептунам" и "Гарпунам", а впоследствии и морским дронам, нам удалось сделать самое главное - остановить блокаду наших портов и выгнать россиян из северо-западной части Черного моря. Далее они вынуждены были бежать из Севастополя до Новороссийска, а это уже переход на следующий этап.

И теперь мы переходим к вопросу перемирия. Есть понятие территориальных вод (12 миль) и экономических зон. Если Россия дожимает США к признанию ее юрисдикции над Крымом де-факто или де-юре, а соответственно и над территориальным морем и морскими водами вокруг него, это фактически будет означать, что мы получим так называемую свободную зону от атак.

Но по факту получается, что мы отдаем три четверти освобожденной от россиян акватории северо-западной части Черного моря под контроль Российской Федерации. Нам остается лишь узкий коридор между островом Змеиным и румынскими территориальными водами. Вот вам, пожалуйста, "коридор".

Еще меня очень беспокоит заявление о возможном возвращении к зерновому соглашению. Почему? Мы же и без него прекрасно работали. После выхода России из зернового соглашения и его прекращения товарооборот украинских портов вырос в разы, достигнув уровня 2021 года. Почему так произошло? Потому что зерновое соглашение по своей сути было дискриминационным. Все суда, следующие через Босфор в сторону России, по умолчанию считались "чистыми". К россиянам не было никаких претензий. Зато суда, направлявшиеся в украинские порты, по умолчанию считались "виновными" и подлежали осмотру специальной комиссией из представителей Украины, Турции и России.

Ключевой момент - участие российской команды, которая в этом процессе является неким "бутылочным горлышком". Российская часть команды есть - они осматривают суда. Российской части команды нет - судно не осматривается, их просто не пропускают. Они решают: "Да, давай мы сегодня пропустим четыре судна с 9:00 до 10:00. Мы поработали", - и говорят украинцам и туркам: "Идите гуляйте, потому что у нас завтрак до вечера. Все, больше судов в украинские порты не пойдет".

И это такой неформальный способ держать "кран" на всем трафике в украинские порты, который был сорван после выхода Украины из зернового соглашения. Если произойдет возвращение к этому формату, это, по меньшей мере, будет еще одним ударом по Украине.

Безусловно, мы выступаем за свободу судоходства в Черном море. Но, мне кажется, что тот формат соглашения, на котором будет настаивать "дипломат" Карасин, а на самом деле опытный российский шантажист от дипломатии, скорее всего, будет иметь очень дискриминационный характер в отношении Украины. Таким образом, россияне проигрыш на море превращают в свой выигрыш. Очевидно, что-то похожее будет рассматриваться и в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Посмотрим.

Были заявления со стороны болгарской и румынской стороны, в которых они выражали обеспокоенность переговорами, которые проходили в Саудовской Аравии, и их возможными последствиями. В этом контексте, если речь идет об описанной вами схеме, насколько серьезна ситуация для них? И может ли Европа в обозримом будущем повлиять на пересмотр этой ситуации?

Да, это может иметь влияние и на других наших черноморских соседей и партнеров. Напомню, с чего началась война на море в 2022 году. В отличие от наземной составляющей, еще в начале 2021 года Россия под надуманным предлогом, через Международную морскую организацию, объявила почти половину Черного моря, а именно его западную часть, закрытой для судоходства.

Они просто воспользовались щелями (а точнее, даже не щелями, а перевернув вверх дном международные договоренности SOLAS по обеспечению безопасности судоходства), чтобы прекратить движение в огромной части моря.

И ничего с этим сделать не удалось, пока не началась горячая фаза войны. Тогда российские угрозы потеряли практическое значение. Это были уже не просто угрозы, а настоящая война.

Безусловно, румыны и болгары понимают возможность повторения такого сценария, причем в значительно более широком масштабе. Учитывая, что порт Констанца сейчас становится ключевыми альтернативными воротами в Черном море. Если полностью отбросить российское присутствие, в частности в Новороссийске и Туапсе, то Констанца становится главным черноморским портом, в том числе и для Украины. Румыны прекрасно понимают, что это муляет россиянам. И после перевода войны на море снова в гибридный формат, Россия может расширить круг своих жертв.

Согласно позиции россиян, которую вы озвучили, не могли бы вы уточнить, что именно они стремятся контролировать? Весь морской трафик полностью или только определенные перевозки конкретных товаров?

Весь трафик. Знаете, есть такая байка, которую россияне рассказывали туркам и вообще европейцам о том, что они якобы просто озабочены тем, чтобы в Украину морским путем не попадало оружие. Но это ложь.

Фактически россияне воспользовались не только самой ложью, но и тем, что эту ложь, несмотря на ее очевидную неправдивость, европейцы и прежде всего турки вынуждены были проглотить. Они повелись на эту схему, что позволило россиянам ввести дискриминационные меры.

Если уж идут переговоры о мире и все действуют на паритетной основе, тогда должен быть справедливый подход: нефтяной коридор для России и зерновой коридор для Украины. Проверяем все суда. Ведь всем известно, какие суда перевозят оружие в Россию через Босфор. Они идут под гражданскими флагами, но в мире знают обо всех этих "Спартах" и "Военэкспорте". И ничего сделать с этим не могут. Ни одного доказанного факта перевозки оружия морским путем в Украину. Более того, даже ни одного случая обнаружения такого оружия не было обнаружено. Но именно украинцев пытаются выставить преступниками. При этом Россия - агрессор, нападающий, и с ней все "нормально".

Россия хочет контролировать весь трафик к украинским портам - Лакийчук / Колаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia.org

Было много предостережений перед этими переговорами, в частности относительно безопасности украинских портов. Какова сейчас судьба украинских портов Одессы и Николаева, как минимум? И что с ними будет дальше, если будет заключено такое перемирие?

По мере того, как наши силы вытеснили врага в восточную часть Черного моря, порты Дуная - Измаил, Рени, Вилково, Белгород-Днестровский - потеряли значительную часть своего трафика. Это связано с тем, что бизнес переносил свои активности туда из-за блокады портов Большой Одессы.

Но теперь все движется в обратном направлении, и это свидетельствует не о каких-то мирных переговорах, а о том, что, несмотря на российские попытки ударов по Одессе и ее портам, бизнес чувствует, что прибыли превышают риски. Россияне хотят вернуть ситуацию в прежнее состояние. Это нельзя назвать административными шагами, а скорее дипломатической войной. И они, к сожалению, значительно опытнее на этом поле, чем наши дипломаты. Американцам, собственно говоря, безразлично. Они готовы повестись на любые российские предложения, лишь бы это выглядело как прогресс.

Если же, судя по тому, что вы описали, Россия перевернет ситуацию в свою пользу, то насколько частыми будут провокации на море? Речь идет не только об осмотре судов, следующих в украинские порты, но и в целом об обстрелах портов и других враждебных действиях. Насколько может обостриться ситуация?

Мы говорим о безопасности на море, а тем временем в Днепро-Бугском лимане и в районе Кинбурнской косы продолжаются бои, как и в устье Днепра. Российский Черноморский флот выполняет свои штатные задачи по поддержке сухопутных войск на приморском направлении. Остановит ли это перемирие деятельность российских военных? Нет. Вопрос в том, что украинцы не смогут этому эффективно противодействовать.

Президент Зеленский заявлял, что его команда, в частности во время встречи в Саудовской Аравии, планирует передать американской делегации перечень объектов, которые должны быть запрещены для ударов. Среди них должны быть и морские порты.

Мы согласны не наносить удары по российским портам. Украина имеет такую способность, но фактически не нанося ударов по Новороссийску и другим портам РФ, неформально давала "фору" противнику, не нанося удары по гражданским объектам.

В то же время в этих предложениях должен быть намек, что если россияне соглашаются на такие условия, то и мы имеем свои рычаги влияния. Как любит говорить Трамп, "у нас тоже есть карты". Это важный аспект, но насколько его реально воплотить - другой вопрос.

Также очень важно было бы, чтобы за таким морским перемирием осуществлялся сторонний контроль. Причем действенный контроль, предусматривающий конкретные действия в ответ на нарушения. Например, это могли бы обеспечить Турция или европейские военно-морские силы. Сил для этого хватает. Другой вопрос - кто хочет?

Кстати, относительно позиции Турции. Она является важным игроком в Черноморском регионе. Если говорить о возможном восстановлении зернового коридора, то какой может быть ее позиция? Является ли она положительной для Украины?

Турция еще до начала полномасштабного вторжения, и до сих пор, справедливо считает себя доминирующей силой в Черноморском регионе. Это благодаря ее военной мощи, географическому расположению и контролю над черноморскими проливами. С их точки зрения, этого достаточно. Они контролируют "горло" Черного моря и считают, что это дает им господство.

Но здесь они, как мне кажется, ошибаются. Без активной деятельности в самой акватории Черного моря и взаимодействия с партнерами-союзниками навести порядок в "турецком озере" невозможно. Черное море маленькое, и российские силы могут устроить там хаос, если пожелают.

Согласятся ли Соединенные Штаты на такой контроль со стороны европейцев или Турции?

Штаты согласятся на контроль со стороны Турции. Вопрос в другом - захочет ли сама Турция принимать активное участие? Туркам выгоднее оставаться над конфликтом и говорить: "Мы не даем огню разгореться, мы его локализуем". Но тушить его - не "царское" дело.

И при этом попутно торговать с Россией...

Да, и с Россией, и с Украиной. Как говорится, ласковый теленок двух маток сосет.

Если мы увидим что-то похожее на морское перемирие, останутся ли у Украины механизмы для ответа на возможные провокации со стороны России? Поскольку Россия, вероятно, продолжит свои провокации, пытаясь обвинить Украину в срыве договоренностей, останется ли за Украиной право наносить ответные удары?

Не исключаю такой возможности. Но сказать наверняка сложно. Для миротворцев, особенно для США, провокационный удар и ответный удар часто имеют одинаковый вес. Доказать, что это был ответ на вражескую атаку, в современном мире дезинформации очень сложно.

То есть в любом случае виноватой сделают Украину?

Ну, вы сами видите, как это работает. Если Трамп не верит даже своей разведке, а говорит: "Мне сказал Путин, и я ему верю", то что говорить о международной реакции? Если Путин скажет, что Украина на него снова напала, то Трамп ему поверит, а Украину снова назовут агрессором.

Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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