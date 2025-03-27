"Пламя достигало 10 этажа": очевидец рассказал детали удара РФ по Днепру

Очевидец работает охранником паркинга в жилом комплексе, пострадавшем от вражеской атаки.

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В результате атаки по городу известно о пострадавших / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот Суспільне

Вкратце:

Россия ударила по Днепру "Шахедами"

Взрывы были настолько сильными, что ударная волна разрушила окна, а пламя достигало 10 этажа

Поздно вечером, 26 марта, армия страны-агрессора России атаковала Днепр ударными дронами. В результате атаки в городе бушевали масштабные пожары, повреждены десятки домов и уничтожено более 60 автомобилей. Переселенец из Угледара Вячеслав рассказал детали вражеской атаки на Днепр в комментарии Суспільного.

Известно, что мужчина работает охранником паркинга в жилом комплексе, пострадавшем от российского удара.

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"Слышу, летит на меня беспилотник. Страшные взрывы были, я еще такого не слышал, столб огня стоял. И взрывы такие, что аж машины пораздувало. У меня в будке отпал потолок, - поделился мужчина.

Вячеслав рассказал, что взрывы были настолько мощными, что ударная волна разрушила окна, а пламя достигало 10 этажа. Кроме того, в его кабинете выбило окна и вырвало встроенные розетки на стенах.

Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, в среду вечером, 26 марта, российские оккупанты атаковали Днепр настоящим "роем" беспилотников. "Шахеды" били по жилым кварталам, пострадали многоквартирные дома. В результате атаки во многих домах были выбиты окна, повылетали и межквартирные двери.

Позже глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки на Днепр три человека пострадали, повреждено более десятка многоэтажек и более 60 легковушек и еще несколько авто - уничтожены. Кроме того, все пожары, которые возникли в Днепре из-за атаки "Шахедов", спасатели потушили.

В этот же день, российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Мэр города Игорь Терехов заявил, что только за час РФ нанесла не менее 12 ударов по Харькову.

Председатель ОВА Олег Синегубов позже рассказал, что в результате вражеской атаки в Киевском районе города 25-летний мужчина получил ранения. Кроме этого, во время атаки РФ на поселок Золочев на Харьковщине ранения получили 67-летняя и 60-летняя женщины. Еще три человека получили острую реакцию на стресс.

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