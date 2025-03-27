Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

Анна Ярославская
27 марта 2025, 07:57
43
По словам президента, России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.
Владимир Зеленский, удары по энергетике
Владимир Зеленский прокомментировал энергетическое перемирие / Коллаж: Главред, фото: ОП, Facebook Володимир Зеленський

Кратко:

  • Нужно создать механизм контроля за соблюдением энергетического перемирия
  • Украина ждет от США соответствующих шагов

Оценить соблюдение Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре невозможно, пока технические команды не определили механизм мониторинга. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

По состоянию на сейчас не существует четкого механизма контроля за тем, придерживается ли РФ договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. При этом российские войска продолжают обстрелы других гражданских объектов.

видео дня

"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого, а пока технические команды не определили, каким образом это будет. Хотя врать не хочу - сегодня ночью не было атак на энергетику, но были удары по другой гражданской инфраструктуре. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов, но мы должны быть честными - ударов по энергетике этой ночью не было, и Украина не отвечала по энергетике также", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.

Он также отметил, что с в этом вопросе.

"Безусловно, важно, кто мониторит и кто берет на себя ответственность. Ждем ответа от Соединенных Штатов Америки", – добавил Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии - результаты / Инфографика: Главред

Энергетическое перемирие - последние новости

Как писал Главред, украинская делегация провела в Саудовской Аравии переговоры с США, а американцы – с РФ. Стороны договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках новой инициативы.

Кремль также опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые, согласно договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, энергетическое перемирие должно действовать с 23-24 марта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:17Война
Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных

09:00Интервью
Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

08:40Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Китайский гороскоп на сегодня 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

Китайский гороскоп на сегодня 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:17

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:03

"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

09:00

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных

08:48

Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

08:40

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

РФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - ЛакийчукРФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - Лакийчук
08:24

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трио в Джидде: каждый о своеммнение

08:09

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

07:58

"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

Реклама
07:57

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

07:55

Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

07:02

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

04:30

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

04:00

Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

03:32

Перемирие в Черном море может быть неэффективным: назван неожиданный нюансВидео

Реклама
03:10

Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетовФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 марта: Овнам - хорошая новость, Водолеям - счастье

01:30

Известный британский комик сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере - СМИ

01:27

"Мы за это боремся": Зеленский сказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие

00:29

"РФ убивает каждый день": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по УкраинеФото

00:11

Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным

00:02

РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробностиВидео

26 марта, среда
23:19

У Трампа назвали вероятные сроки подписания с Украиной сделки о недрах

23:19

Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районыФотоВидео

23:12

"Он скоро умрет - это факт": Зеленский заинтриговал заявлением о конце Путина

22:58

Все разбегались и падали на землю: РФ атаковала Харьков во время футбольного матчаФотоВидео

22:46

"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

22:36

В Украину прибудет новая партия самолетов - Зеленский

22:36

"Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

22:30

Европейские силы в Украине и санкции против РФ: громкие заявления Макрона

21:52

"Самый темный период": Настя Каменских впервые высказалась о разрыве отношений

21:48

Скрыла от Дональда: голливудский актер выдал пикантный секретик Мелании Трамп

21:47

Как правильно постирать коврик для мыши: простой, но очень хороший способВидео

21:37

Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывовВидео

21:35

В ОП намекнули на число и вероятные места размещения европейских войск в Украине

Реклама
21:29

Украина получит мощное оружие от Франции: что войдет в пакет помощи на €2 млрд

21:10

Приметы 27 марта: что обязательно нужно сжечь в этот день

21:10

"Она тот человек": звезда "Одних из нас" прокомментировал роман с Энистон

21:03

Чем убрать налет с душевой лейки: самый простой и легкий способВидео

21:02

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

20:55

Что делать с крестом после установки памятника - что можно и чего делать нельзя

20:48

Семья Заворотнюк начала делить наследство: что и кому достанется

20:31

"Это нонсенс": Ермак назвал главное препятствие на пути прекращения огня

20:20

Алсу проиграла в суде бывшему мужу: что она требовала

20:12

Пропавшие солдаты США погибли недалеко от границы Литвы с Беларусью - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять