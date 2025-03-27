Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

Кратко:
- Нужно создать механизм контроля за соблюдением энергетического перемирия
- Украина ждет от США соответствующих шагов
Оценить соблюдение Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре невозможно, пока технические команды не определили механизм мониторинга. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.
По состоянию на сейчас не существует четкого механизма контроля за тем, придерживается ли РФ договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. При этом российские войска продолжают обстрелы других гражданских объектов.
"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого, а пока технические команды не определили, каким образом это будет. Хотя врать не хочу - сегодня ночью не было атак на энергетику, но были удары по другой гражданской инфраструктуре. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов, но мы должны быть честными - ударов по энергетике этой ночью не было, и Украина не отвечала по энергетике также", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.
Он также отметил, что с в этом вопросе.
"Безусловно, важно, кто мониторит и кто берет на себя ответственность. Ждем ответа от Соединенных Штатов Америки", – добавил Зеленский.
Энергетическое перемирие - последние новости
Как писал Главред, украинская делегация провела в Саудовской Аравии переговоры с США, а американцы – с РФ. Стороны договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.
Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках новой инициативы.
Кремль также опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые, согласно договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия.
По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, энергетическое перемирие должно действовать с 23-24 марта.
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