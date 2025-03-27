Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

По словам президента, России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.

https://glavred.info/war/energeticheskoe-peremirie-zelenskiy-zayavil-chto-mehanizma-monitoringa-udarov-net-10650770.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал энергетическое перемирие / Коллаж: Главред, фото: ОП, Facebook Володимир Зеленський

Кратко:

Нужно создать механизм контроля за соблюдением энергетического перемирия

Украина ждет от США соответствующих шагов

Оценить соблюдение Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре невозможно, пока технические команды не определили механизм мониторинга. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

По состоянию на сейчас не существует четкого механизма контроля за тем, придерживается ли РФ договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. При этом российские войска продолжают обстрелы других гражданских объектов.

видео дня

"Я думаю, что сложная история с мониторингом этого, а пока технические команды не определили, каким образом это будет. Хотя врать не хочу - сегодня ночью не было атак на энергетику, но были удары по другой гражданской инфраструктуре. Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, и более сотни дронов, но мы должны быть честными - ударов по энергетике этой ночью не было, и Украина не отвечала по энергетике также", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что России нельзя доверять, а потому важно не только фиксировать факты атак, но и создать эффективную систему мониторинга.

Он также отметил, что с в этом вопросе.

"Безусловно, важно, кто мониторит и кто берет на себя ответственность. Ждем ответа от Соединенных Штатов Америки", – добавил Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии - результаты / Инфографика: Главред

Энергетическое перемирие - последние новости

Как писал Главред, украинская делегация провела в Саудовской Аравии переговоры с США, а американцы – с РФ. Стороны договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках новой инициативы.

Кремль также опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые, согласно договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, энергетическое перемирие должно действовать с 23-24 марта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред