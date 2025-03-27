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Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетов

Ангелина Подвысоцкая
27 марта 2025, 03:10
135
Российские оккупанты атаковали "Шахедами" районы плотной жилой застройки.
атака на Днепр
РФ атаковала Днепр Шахедами / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

  • РФ атаковала Днепр Шахедами
  • Под ударом были районы плотной застройки
  • В результате атаки повреждены жилые дома

Российские оккупанты атаковали Днепр настоящим "роем" беспилотников. "Шахеды" били по жилым кварталам, пострадали многоквартирные дома. В Сети показали последствия атаки на город.

На опубликованных кадрах видны моменты ударов. Они подтверждают, что российские оккупанты били по районах плотной застройки.

видео дня

Смотрите видео с моментами ударов по Днепру:

удар по Днепру
РФ атаковала Днепр Шахедами / фото: скриншот

В результате атаки во многих домах были выбиты окна, повылетали и межквартирные двери. Машины, которые были припаркованы возле пострадавших жилых комплексов, сгорели и превратились в настоящий металлолом.

  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Суспільне
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Суспільне
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Суспільне
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Суспільне
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Суспільне
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram
  • Удар по Днепру 27 марта
    Удар по Днепру 27 марта фото: Telegram

Атаки РФ по городам Украины 26 марта - последние новости

Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков фото: ГСЧС
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков Фото: НПУ
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков Фото: НПУ
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков Фото: НПУ
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков Фото: НПУ
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков Фото: НПУ
  • Атака "Шахедов" на Харьков
    Атака "Шахедов" на Харьков Фото: НПУ

Кроме этого, вечером 26 марта Днепр оказался под массированной атакой "Шахедов". В результате ударов произошли несколько пожаров, в частности вспыхнули авто и объекты инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине. Он считает, что на фоне таких атак неуместно и неполезно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

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