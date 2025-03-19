Путин играет: в Германии скептически оценили идею "энергетического перемирия"

Министр обороны Германии считает неприемлемым настаивание Кремля на прекращении военной помощи Украине.

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В Германии понимают, что Путин хочет ослабить Украину и ее партнеров / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Что сказал Писториус:

Ночная атака на Украину подтверждает, что Путин играет в игру

Кремль не может требовать прекращения военной помощи Украине

РФ хочет забрать у Украины возможность защищаться в случае повторного нападения

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил кремлевского диктатора Владимира Путина в "игре" против Украины. Как пишет The Guardian, об этом он сказал в телеинтервью, которое цитировало AFP, после разговора главы страны-агрессора России с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы увидели, что атаки на гражданскую инфраструктуру совсем не уменьшились в первую ночь после этого якобы новаторского, замечательного телефонного разговора", - отметил Писториус. видео дня

Немецкий министр также считает неприемлемым то, что Россия пытается диктовать свои условия для установления мира в Украине, как вот полное прекращение Западом военной помощи и передачи разведданных.

Писториус считает, что таким образом Путин хочет помешать союзникам Киева в дальнейшей поддержке, а самой Украине не дать защититься от возможных повторных атак в будущем во время или после прекращения огня.

"Энергетическое перемирие" между Украиной и Россией

Напомним, Главред писал, что 18 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Ключевой темой переговоров стало обсуждение возможного прекращения огня.

После окончания разговора в Кремле заявили, что Россия согласна временно прекратить огонь по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Владимир Путин якобы дал российским войскам соответствующую команду.

Однако уже через несколько часов после этого, в ночь на 19 марта, РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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