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РФ атакует Украину ударными БПЛА с новой тактикой: эксперт о главной опасности

Алексей Тесля
22 марта 2025, 08:53
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Россияне начали использовать тактику массированных атак, рассказал Михаил Жирохов.
Атака дронов, дроны, ПВО
Силы обороны сбивают ударные дроны РФ / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Главное:

  • РФ применяет новую тактику атак
  • Дроны РФ стали более мощными

Армия страны-агрессора РФ применяет новую тактику атак, при которой ударные дроны скапливаются на определенном участке в воздухе, ожидая следующие БпЛА, а после этого группы беспилотников роем атакуют определенные регионы Украины, рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Они начали использовать массированные атаки, когда, по словам военных, 10–15–20 групп дронов действуют скоординировано. БПпА формируют группу, накапливаются на определенном рубеже, кружат (ожидая другую группу – Ред.), а затем атакуют. Такой была атака на Кропивницкий, такими были несколько предыдущих атак. По данным военных, БпЛА летят роем. Как минимум на одном дроне установлена камера и более точная аппаратура наведения", рассказал он ТСН.

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Эксперт отметил, что ранее поступала информация о том, что в остатках дронов РФ находят сим-карты, что свидетельствует о переходе от спутниковой навигации к LTE, то есть к ориентированию по вышкам связи".

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Комментируя информация о том, что в ходе атак одна группа дронов РФ на определенном рубеже ожидает другую, может свидетельствовать об ограниченном количестве пусковых установок.

"Например, запустили условно 10, потом еще раз 10 и еще раз 10. А для подготовки каждого запуска нужно определенное время. Установок не так много. Россияне могли бы запускать и по 500 дронов в течение ночи, но у них нет пусковых возможностей", – не исключает военный аналитик.

По его словам, "Шахеды" РФ стали более мощными, при этом на определенных направлениях они используют высоту 1200 метров. Поэтому племетный огонь становится неэффективным, там может работать установка ЗУ-23-2, однако этих средств поражения у ВСУ не так и много.

"Я до сих пор не услышал от военных ответа на вопрос о том, почему мы не наносим удары по пусковым позициям, хотя они известны. Мне объясняют, что как правило это пуски с военных аэродромов, которые прикрыты системами ПВО. "Шахеды" пытались подловить на складах, когда дроны были в предпусковом состоянии", - добавил Жирохов.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Как писал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого была повреждена инфраструктура. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что в результате вражеского обстрела была остановлена работа трех районных котельных города. Также повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Как писал Главред, в результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.

На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.

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Кто такой Михаил Жирохов?

Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольское Донецкой области.

Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.

Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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Михаил Жирохов атака дронов
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