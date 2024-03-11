Ночная атака РФ на Одесскую область: поражен инфраструктурный объект

Обильные волны "Шахедов" заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу защитников неба.

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Силы ПВО отбили атаку дронов на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 11 марта российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. К сожалению, не удалось избежать "прилетов".

"Боевая работа длилась полтора часа", - сообщили в Силах обороны Юга.

Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилыми и промышленными кварталами усложняли работу ПВО.

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В небе над Одесской областью были сбиты 10 дронов типа "Shahed-131/136".

В Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания. Возник пожар, но его оперативно ликвидировали.

"Ударной волной выбито остекление частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам. По предварительным данным, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Харьков

В ночь на 11 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Один из дронов-камикадзе ударил по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, обошлось без жертв. На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил в Facebook, что минувшей ночью российские оккупанты применили 25 БпЛА типа "Shahed".

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в утренней сводке военного командования.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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