Украине грозит "израильский вариант" войны: Жданов оценил риски и последствия

ВСУ придется создавать "буферную зону", уверен эксперт.

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Российско-украинская война рискует затянуться на долгие годы / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Гарантии безопасности, заключаемые Украиной и странами Запада, являются механизмом на переходной период до вступления в НАТО после правовой фиксации завершения войны, считает военный эксперт Олег Жданов.

Однако, как рассказал Жданов в интервью Главреду, этот переходной период может продлиться сколько угодно, пока не закончится война.

"Абсолютно верно, этот период может продлиться, сколько угодно. И главная фишка заключается в том, что юридического оформления завершения войны может не быть никогда. Вот в чем подводный камень. Даже если мы выйдем на границы 1991 года, разгромим российские войска и восстановим свою территориальную целостность, никто не гарантирует, что после этого Путин согласится подписать с нами мирный договор", - отметил эксперт.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Более того, добавил Жданов, возможен израильский вариант развития событий, включающий обоюдные обстрелы с россиянами через государственную границу.

"Мы будем создавать буферные зоны и отселять гражданских лиц из приграничных районов, как уже происходит в Харьковской и Сумской областях. И тогда никакие гарантии безопасности вообще никогда не вступят в действие. В таком случае нас не возьмут и в НАТО, поскольку процедура евроатлантической интеграции не запустится до тех пор, пока не будет документального оформления окончания войны", - объяснил он.

Путин не готов к переговорам "на равных"

Несмотря на то, что российские чиновники на всех публичных площадках разносят сплетни о якобы готовности сесть за стол переговоров с Украиной, Кремль во главе с Путиным не готов ни к каким компромиссам и уступкам и преследует цель захвата всей Украины.

"Россия пока не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них - это денацификация, что означает запрет всевозможных неонацистских движений", - заявил российский диктатор в интервью Такеру Карлсону.

В ОП, как и сам Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, чем опасен "мир" на условиях Путина.

Следующей целью для оккупации России может быть одна из стран Балтии, считают аналитики, и с ними соглашаются сами представители правительств этих стран. Тогда как французский президент Эммануэль Макрон с "миролюбивой" риторики перешел к "воинственной" - одним из первых предложив ввести в Украину войска в случае наступления России на Киев или Одессу.

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