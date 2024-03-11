Украине грозит "израильский вариант" войны: Жданов оценил риски и последствия

Гарантии безопасности, заключаемые Украиной и странами Запада, являются механизмом на переходной период до вступления в НАТО после правовой фиксации завершения войны, считает военный эксперт Олег Жданов.
Однако, как рассказал Жданов в интервью Главреду, этот переходной период может продлиться сколько угодно, пока не закончится война.
"Абсолютно верно, этот период может продлиться, сколько угодно. И главная фишка заключается в том, что юридического оформления завершения войны может не быть никогда. Вот в чем подводный камень. Даже если мы выйдем на границы 1991 года, разгромим российские войска и восстановим свою территориальную целостность, никто не гарантирует, что после этого Путин согласится подписать с нами мирный договор", - отметил эксперт.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Более того, добавил Жданов, возможен израильский вариант развития событий, включающий обоюдные обстрелы с россиянами через государственную границу.
"Мы будем создавать буферные зоны и отселять гражданских лиц из приграничных районов, как уже происходит в Харьковской и Сумской областях. И тогда никакие гарантии безопасности вообще никогда не вступят в действие. В таком случае нас не возьмут и в НАТО, поскольку процедура евроатлантической интеграции не запустится до тех пор, пока не будет документального оформления окончания войны", - объяснил он.
Путин не готов к переговорам "на равных"
Несмотря на то, что российские чиновники на всех публичных площадках разносят сплетни о якобы готовности сесть за стол переговоров с Украиной, Кремль во главе с Путиным не готов ни к каким компромиссам и уступкам и преследует цель захвата всей Украины.
"Россия пока не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них - это денацификация, что означает запрет всевозможных неонацистских движений", - заявил российский диктатор в интервью Такеру Карлсону.
В ОП, как и сам Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, чем опасен "мир" на условиях Путина.
Следующей целью для оккупации России может быть одна из стран Балтии, считают аналитики, и с ними соглашаются сами представители правительств этих стран. Тогда как французский президент Эммануэль Макрон с "миролюбивой" риторики перешел к "воинственной" - одним из первых предложив ввести в Украину войска в случае наступления России на Киев или Одессу.
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