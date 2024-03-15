"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

Чтобы Украина могла спланировать наступление на фронте, ей нужно понимать, сколько дальнобойного оружия предоставят партнеры.

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Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Facebook Кузан

Украина сможет изменить ситуацию на фронте и начать наступление, только когда получит от партнеров всё обещанное оружие.

После этого нужно будет в течение двух месяцев системно наносить удары по российским оккупантам, чтобы разрушить их тылы и логистику. Такое мнение высказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

"После получения оружия в полном объеме, в течение двух месяцев нам нужно провести системные удары для разрушения российских тылов и логистики. Это нужно обязательно для того, чтобы разрушить их коммуникацию", – отметил военный эксперт. видео дня

Однако, по его словам, если нам дадут слишком малое количество дальнобойного вооружения, то планировать наступление и продвигаться вперед будет труднее.

"Конечно, если мы получим все 600 "таурусов", тогда мы сможем достаточно мощно поразить российские объекты в Крыму. Если их будет 60, то понимаете, что и сроки будут больше, потому что тогда нам нужно будет добавлять дроны и другое оружие. То есть чтобы планировать наступление, надо понимать, сколько дальнобойного оружия мы получим", – сказал Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Война в Украине

В ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага, который попытался высадить десант РФ на правом берегу Днепра. Гуменюк отметила, что россияне пытались подать десант на правом берегу Днепра как "феерическую победу", однако были вынуждены отступить под давлением Сил обороны.

В разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления. Российские оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сообщили в разведке Великобритании.

Напомним, Сырский посетил позиции на Запорожском направлении и заявил о ротации. Россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины в районах Роботино, Вербово, сообщил главнокомандующий ВСУ.

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