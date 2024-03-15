Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

Эксперт отмечает, что только активная работа систем "Patriot" и истребителей F-16 могут помочь снизить активность ударов российских КАБов на фронте.

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Военный эксперт рассказал о том, как заставить россиян уменьшить активность использования КАБов / Коллаж Главред, фото: US Army, Генштаб ВСУ

В последнее время российские войска активизировали использование управляемых авиабомб и баллистических ракет. Управляемые авиабомбы россияне преимущественно выпускают из их бомбардировщиков Су-34, которые значительно превосходят советскую авиацию по характеристикам. Об этом рассказал военный эксперт и глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в своем интервью для Главреда.

По его словам, российские силы используют эту тактику из-за своего превосходства в авиации и осознания того, что Силы обороны не могут им эффективно противостоять.

"Они поднимаются на максимальную высоту, и с этой высоты запускают управляемую планирующую авиабомбу. То есть это расстояние в 60-70 километров или меньше, но в РФ понимают, что ЗРК и фронтовые средства противовоздушной обороны не достигают того расстояния, с которого осуществляется пуск КАБов", - отметил Кузан. видео дня

Он отметил, что российские войска имеют преимущество в авиации, поскольку сейчас в их распоряжении есть около 300 самолетов, участвующих в боевых действиях на фронте, из них около 80 Су-34. Поэтому они, конечно, используют это преимущество.

"Единственным нашим ответом на это может быть применение дальнобойных наземных средств противовоздушной обороны (как, например, комплекс "Patriot" и ракета в комплектации JAMD, которая имеет дальность поражения около 150 км, благодаря чему на расстоянии 40-50 км таким комплексом можно поражать российскую авиацию)", - отмечает военный эксперт.

Кроме того, выходом из этой ситуации будет использование авиации, в частности самолетов F-16. Кузан акцентирует на том, что как только Украина получит эти самолеты вместе с соответствующими ракетами класса "воздух-воздух", Силы обороны смогут отбросить российскую авиацию, что лишит их преимущества в использовании управляемых авиационных бомб.

"Поэтому они понимают, что окно возможностей у них достаточно ограничено, всего на несколько месяцев. Россияне будут продолжать, даже несмотря на действительно огромные потери (а уже сегодня Украина уничтожила самолетов больше, чем РФ смогла произвести за весь прошлый год), потому что понимают, что в дальнейшем они даже не смогут использовать эти самолеты", - отмечает Кузан.

Аналитик объясняет, что в 2022 году, когда россияне еще не применяли массово управляемые авиационные бомбы, благодаря нашим системам противовоздушной обороны, мы практически уменьшили их преимущество в воздухе.

"Они не могли залететь в наше воздушное пространство, потому что их сразу сбивали, в результате чего их авиация просто простаивала. Были рейдовые налеты, но не было такого массового применения", - резюмировал Сергей Кузан.

Что известно о Су-34 / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Уничтожение российской авиации

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Таврическом направлении заметно снизилась активность авиации РФ и использование управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, уменьшение количества авиаударов является результатом эффективной деятельности противовоздушной обороны Украины и потерь оккупантов в воздухе.

По данным Генштаба, во время полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отличилась массовым уничтожением российских самолетов, за две недели удалось ликвидировать более 10 самолетов РФ.

Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше используют управляемые авиационные бомбы, но эти удары не прекращаются.

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