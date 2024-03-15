УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

Юрий Берендий
15 марта 2024, 03:20
Эксперт отмечает, что только активная работа систем "Patriot" и истребителей F-16 могут помочь снизить активность ударов российских КАБов на фронте.
Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов
Военный эксперт рассказал о том, как заставить россиян уменьшить активность использования КАБов / Коллаж Главред, фото: US Army, Генштаб ВСУ

В последнее время российские войска активизировали использование управляемых авиабомб и баллистических ракет. Управляемые авиабомбы россияне преимущественно выпускают из их бомбардировщиков Су-34, которые значительно превосходят советскую авиацию по характеристикам. Об этом рассказал военный эксперт и глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в своем интервью для Главреда.

По его словам, российские силы используют эту тактику из-за своего превосходства в авиации и осознания того, что Силы обороны не могут им эффективно противостоять.

"Они поднимаются на максимальную высоту, и с этой высоты запускают управляемую планирующую авиабомбу. То есть это расстояние в 60-70 километров или меньше, но в РФ понимают, что ЗРК и фронтовые средства противовоздушной обороны не достигают того расстояния, с которого осуществляется пуск КАБов", - отметил Кузан.

видео дня

Он отметил, что российские войска имеют преимущество в авиации, поскольку сейчас в их распоряжении есть около 300 самолетов, участвующих в боевых действиях на фронте, из них около 80 Су-34. Поэтому они, конечно, используют это преимущество.

"Единственным нашим ответом на это может быть применение дальнобойных наземных средств противовоздушной обороны (как, например, комплекс "Patriot" и ракета в комплектации JAMD, которая имеет дальность поражения около 150 км, благодаря чему на расстоянии 40-50 км таким комплексом можно поражать российскую авиацию)", - отмечает военный эксперт.

Кроме того, выходом из этой ситуации будет использование авиации, в частности самолетов F-16. Кузан акцентирует на том, что как только Украина получит эти самолеты вместе с соответствующими ракетами класса "воздух-воздух", Силы обороны смогут отбросить российскую авиацию, что лишит их преимущества в использовании управляемых авиационных бомб.

"Поэтому они понимают, что окно возможностей у них достаточно ограничено, всего на несколько месяцев. Россияне будут продолжать, даже несмотря на действительно огромные потери (а уже сегодня Украина уничтожила самолетов больше, чем РФ смогла произвести за весь прошлый год), потому что понимают, что в дальнейшем они даже не смогут использовать эти самолеты", - отмечает Кузан.

Аналитик объясняет, что в 2022 году, когда россияне еще не применяли массово управляемые авиационные бомбы, благодаря нашим системам противовоздушной обороны, мы практически уменьшили их преимущество в воздухе.

"Они не могли залететь в наше воздушное пространство, потому что их сразу сбивали, в результате чего их авиация просто простаивала. Были рейдовые налеты, но не было такого массового применения", - резюмировал Сергей Кузан.

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов
Что известно о Су-34 / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Уничтожение российской авиации

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Таврическом направлении заметно снизилась активность авиации РФ и использование управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. По его словам, уменьшение количества авиаударов является результатом эффективной деятельности противовоздушной обороны Украины и потерь оккупантов в воздухе.

По данным Генштаба, во время полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отличилась массовым уничтожением российских самолетов, за две недели удалось ликвидировать более 10 самолетов РФ.

Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше используют управляемые авиационные бомбы, но эти удары не прекращаются.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Сергей Кузан
Реклама

Главное за день

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой области

23:02 Украина
Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:46 Мир
"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

22:02 Мир
Все главные новости

Популярное

«Откажусь от королевских обязанностей»: Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер 25246

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали 16831

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

Украина потеряет больше территорий : директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года 16146

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild 6294

Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

Последние новости

03:20

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

02:45

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

02:12

4 знака зодиака, которым следует держаться подальше от золота

01:40

Какую роль отводят США Украине после войны: эксперт назвал три ключевых пунктаВидео

00:29

Одно строгое правило: жена Дауни-младшего раскрыла секрет их идеального брака

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
14 марта, четверг
23:50

Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу

23:37

Откровенно про интим и кризисы: Тышкевич раскрыла подробности брака с Томусяком

23:02

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой областиФото

22:51

Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

Реклама
22:46

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:42

Дерзкий Дэвид Бэкхем показал шикарный пресс в бассейне

22:27

Самовар шипит, перекрывая шторм, Или не верьте россиянаммнение

22:22

Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

22:19

Неузнаваемый: в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана

22:02

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

21:52

"Мы понесем большие жертвы": Охлобыстин сделал прогноз для россиян

21:18

Сергей Стерненко. Шок и страх в Белгороде, Путин требует переговоровВидеоблоги

21:14

В НАТО дали оценку потерям армии России в Украине: их количество подскочило

21:12

Хватит ли для ВСУ "жирных" целей в нефтяной отрасли РФ: объяснение эксперта

20:44

Макрон хочет отправить войска в большой украинский город - Le Monde

Реклама
20:41

Обернется настоящей бедой: какие деревья нельзя сажать возле дома

20:08

Украли "Тени забытых предков": фанаты Навального во Франции попытались присвоить фильм

19:37

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

19:20

Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждатьВидео

19:10

Почему значительная часть украинцев живет в иллюзии "богатого человека"мнение

19:09

Пальнул в того, кто играл оккупанта: актер-воин рассказал жутковатый случай

19:04

Лунный календарь на 15 марта: что нельзя начинать в этот день

18:55

Артиллерия, ПВО и бронетехника: Шольц и Зеленский провели важный разговор

18:37

В Бундестаге "отгремело" заседание по Taurus для ВСУ: не обошлось без скандалаВидео

18:28

Где хранить деньги дома по фэн-шуй для привлечения богатства

17:50

Оно все будет уничтожаться: в СНБО анонсировали более жесткие удары по России

17:48

4 запрета, которые уберегут от разлуки и беды: что нельзя делать 15 марта

17:45

Леся Никитюк увеличила грудь без хирургии: лафйхак от звезды

17:44

Русские глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны - Reuters

17:19

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

17:10

Десять с половиной средств для деликатного устранения макияжа новости компании

16:59

Что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена: эксперт назвал рискиВидео

16:53

Подруга Петросяна ответила, как появился ребенок у 78-летнего юмориста

16:42

Новые налоги для украинцев: что власти придумали по требованию МВФ

16:39

Трагедия случилась в семье финалиста шоу "Холостячка"

Реклама
16:38

Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

16:26

Чтобы комната на перегревалась: 4 лучших варианта, чем закрыть окна от солнца

16:22

Россияне пишут о переброске ПВО с фронта на крупные НПЗ

16:10

Как почистить стиральную машину: два простых, но очень хороших средства

16:08

Продвинулись на десятки километров: в РДК рассказали о боях на территории РФ

15:28

Patriot продолжает боевую работу вблизи фронта: Олещук сделал важное заявление

15:14

Коты боятся щекотки: зооэксперт назвала самые чувствительные места на теле котаВидео

15:07

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

14:48

Россия не выводит корабли в Черное море: в ВСУ раскрыли, что происходит

14:05

Украину накроет контрастная погода: где будет снег, а где +14 градусов

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять