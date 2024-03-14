Украину накроет контрастная погода: где будет снег, а где +14 градусов

В ряде областей в ближайшие дни еще будет дождь и мокрый снег, но после этого придет потепление.

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Украину накроет контрастная погода/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет очень контрастной. В пятницу, 15 марта, в ряде областей ожидается дождь и мокрый снег, а в некоторых областях – теплая погода с температурой до +14 градусов.

Теплее всего в пятницу будет в западных областях. Осадки более вероятны в центральных, восточных регионах, а также на юге нашего государства. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Пятница ожидается самой теплой в западных областях, до +9...+14 градусов, даже на юге Украины градусы ожидаются более сдержанными, +8...+11 градусов. В большинстве областей температурная картинка достаточно одноцветная, в течение дня +6...+9 градусов. 15 марта осадки более вероятны в центральной части Украины, на юге и востоке – дождь, где свежее, с мокрым снегом. На севере без существенных осадков. А на западе завтра даже с солнышком", – рассказала синоптик.

Погода в Украине 15 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 15 марта

В Киеве 15 марта осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Ближайшей ночью температура составит +1...+3 градуса, завтра днем ожидается +6...+8 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет погода в выходные

В субботу, 16 марта, в Украине потеплеет. Но холодный "язык" с северо-востока не даст теплу распространиться до Винницкой и даже Одесской областей.

В воскресенье, 17 марта, потеплеет в большинстве областей Украины. Однако в западных областях в этот день наоборот, похолодает и пройдут дожди.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

Ранее синоптик Наталья Птуха назвала дату потепления в Украине и сказала, когда отступят морозы. Ночью температура воздуха уже будет плюсовой, а дневная температура в некоторых областях поднимется до отметки +15 градусов.

Напомним, ранее синоптик предупредил об опасной погоде – Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

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