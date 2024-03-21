'Согнали технику и армию': в ВСУ раскрыли опасные направления вблизи Бахмута

На Бахмутском направлении россияне сосредоточили достаточно много войск и техники.

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Враг наступает на нескольких направлениях возле Бахмута / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Начальник пресс-службы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников отметил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили значительные силы.

"Бои продолжаются на всем отрезке Бахмутского направления. Враг пытался штурмовать позиции ВСУ у Богдановки и Ивановского. Противник пытался осуществлять наступления применяя как пехотные подразделения, так и боевую технику. Оккупанты понесли потери и были отброшены на свои позиции. В районе Клещеевки россияне применяют исключительно малые пехотные группы, однако также понесли потери и были отброшены. Но после этого враг пытался применить фугасные авиационные бомбы именно по позициям ВСУ в Клищеевке", - отметил Калашнико в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного, на Бахмутском направлении россияне сосредоточили достаточно много войск и техники.

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"Ситуация сложная не первый день. Достаточно сказать, что на небольшое село Ивановское враг бросил 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, 102-й мотострелковый полк, который уже длительное время ведет штурмовые действия. Также в свое время это направление было усилено одним из подразделений 98-й десантной дивизии РФ. Это свидетельствует о том, что такие направления, как Ивановское, Богдановка, Хромовое, Ступочки являются для врага очень приоритетными. Поэтому россияне пытаются здесь достичь хоть каких-то успехов, но последнее время им это совсем не удается. Противник несет потери", - подчеркнул Калашников.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, что россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Россия перешла к тактике механизированных штурмовых ударных групп, усилила и артиллерийскую составляющую. Враг не жалеет ни техники, ни личного состава.

Штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Российское командование отправило в бой бронегруппу из не менее 18 единиц техники. В бой отправили танки, боевые машины пехоты БМП и бронетранспортеры с пехотой. По россиянам отработала артиллерия и ударные дроны.

Армия РФ продвинулась вблизи Бахмута. Американские аналитики Института изучения войны утверждают, что российские военные силы продвинулись на запад от Бахмута на фоне продолжения позиционных боев. Кадыровские подразделения "Ахмат" наступают на юго-запад от Бахмута.

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