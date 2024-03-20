Россияне провели провальные штурмы и отступили: ВСУ 'покрошили' врага на юге

Украинские военные уничтожили полевой пункт боеснабжения оккупантов и большое количество техники противника, рассказали в Силах обороны.

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ВСУ отбили штурмы на юге Украины / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Российские войска атаковали позиции украинских защитников на Запорожье и Херсонщине, но понеся значительные потери, были вынуждены отступить. Враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"За сутки совершил 1 попытку штурма на левобережье Днепра и 6 - в районе Роботино Запорожской области. Во всех случаях враг действовал группами до отделения, без поддержки бронетехники. Понеся потери, отошел на исходные позиции", - отметили в Силах обороны юга.

В то же время Силы обороны нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Во время боевых действий украинские войска нанесли существенные потери противнику, заставив его отступить. В результате боев было ликвидировано 140 оккупантов, танк, 12 орудий, миномет, 10 единиц автобронетехники, антенну связи и генератор.

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"Уничтожен полевой пункт боеснабжения противника", - добавили в ВСУ.

Оккупанты продолжают осуществлять аэроразведку, обстреливают артиллерией и применяют большое количество ударных дронов различных типов. Россияне не прекращают терроризировать мирное население прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. За сутки оккупанты применили 169 FPV-дронов, 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили 150 осколочных боеприпасов.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители не оставляли пункты базирования", - отметили в Силах обороны юга Украины.

Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, ситуация вблизи Роботино остается напряженной, россияне атакуют с разных направлений. Враг использует артиллерию и дроны. На Херсонщине оккупантам трудно формировать штурмовые группы.

Также российские войска проводят круглосуточные атаки на позиции украинских защитников в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор отметил, что обстановка на Луганщине остается напряженной, однако враг меньше использует КАБы для ударов.

Как сообщал Главред, в течение суток Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак в районе Белогоровки. Враг ищет слабые места в обороне ВСУ, отметил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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