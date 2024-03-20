Россияне провели провальные штурмы и отступили: ВСУ 'покрошили' врага на юге

Российские войска атаковали позиции украинских защитников на Запорожье и Херсонщине, но понеся значительные потери, были вынуждены отступить. Враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"За сутки совершил 1 попытку штурма на левобережье Днепра и 6 - в районе Роботино Запорожской области. Во всех случаях враг действовал группами до отделения, без поддержки бронетехники. Понеся потери, отошел на исходные позиции", - отметили в Силах обороны юга.
В то же время Силы обороны нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Во время боевых действий украинские войска нанесли существенные потери противнику, заставив его отступить. В результате боев было ликвидировано 140 оккупантов, танк, 12 орудий, миномет, 10 единиц автобронетехники, антенну связи и генератор.
"Уничтожен полевой пункт боеснабжения противника", - добавили в ВСУ.
Оккупанты продолжают осуществлять аэроразведку, обстреливают артиллерией и применяют большое количество ударных дронов различных типов. Россияне не прекращают терроризировать мирное население прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. За сутки оккупанты применили 169 FPV-дронов, 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили 150 осколочных боеприпасов.
"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители не оставляли пункты базирования", - отметили в Силах обороны юга Украины.
Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
Война в Украине
Напомним, ситуация вблизи Роботино остается напряженной, россияне атакуют с разных направлений. Враг использует артиллерию и дроны. На Херсонщине оккупантам трудно формировать штурмовые группы.
Также российские войска проводят круглосуточные атаки на позиции украинских защитников в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор отметил, что обстановка на Луганщине остается напряженной, однако враг меньше использует КАБы для ударов.
Как сообщал Главред, в течение суток Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак в районе Белогоровки. Враг ищет слабые места в обороне ВСУ, отметил спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
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