Британия может отправить свою армию в Украину: экс-министр Уоллес назвал условия

Бен Уоллес считает, что отправка британских войск в Украину вполне возможна.

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Британия может отправить свою армию в Украину / коллаж: Главред, фото: НАТО, 31 отдельная механизированная бригада

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что отправку британских войск в Украину "нельзя исключать".

"Мы должны использовать фразу "мы не можем исключить". В конце концов, часть сдерживания - это двусмысленность, чтобы противник думал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски - он заставляет всех догадываться. Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать", - сказал Уоллес для Daily Mail.

По его словам, фиктивные выборы в России показали, что глава Кремля - ближайший к Адольфу Гитлеру в этом поколении.

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"Лучше всего - это убедиться, что он понимает, что мы считаем то, что он делает в Украине, очень и очень серьезным", - подчеркнул бывший руководитель британского Минобороны.

Какие страны могут отправить войска в Украину

Напомним, что Эммануэль Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину. В Париже "нет лимитов", поэтому Франция готова реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия, заявил французский президент.

В Белом доме сделали важное заявление об отправке войск НАТО в Украину. В Белом доме высказать позицию о том, что страны-члены НАТО должны самостоятельно определить свою позицию относительно ввода войск на территорию Украины.

Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков" в Украину. Военный эксперт также подчеркнул, что размещение французских войск вдоль Днепра показало бы для РФ "красную линию", то есть переход на территорию правобережной Украины.

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