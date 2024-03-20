Британия может отправить свою армию в Украину: экс-министр Уоллес назвал условия

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что отправку британских войск в Украину "нельзя исключать".
"Мы должны использовать фразу "мы не можем исключить". В конце концов, часть сдерживания - это двусмысленность, чтобы противник думал, как далеко мы зайдем и что будем делать. Это то, что Путин делает мастерски - он заставляет всех догадываться. Важно, чтобы мы никогда не закрывали пути и заставляли людей гадать", - сказал Уоллес для Daily Mail.
По его словам, фиктивные выборы в России показали, что глава Кремля - ближайший к Адольфу Гитлеру в этом поколении.
"Лучше всего - это убедиться, что он понимает, что мы считаем то, что он делает в Украине, очень и очень серьезным", - подчеркнул бывший руководитель британского Минобороны.
Какие страны могут отправить войска в Украину
Напомним, что Эммануэль Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину. В Париже "нет лимитов", поэтому Франция готова реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия, заявил французский президент.
В Белом доме сделали важное заявление об отправке войск НАТО в Украину. В Белом доме высказать позицию о том, что страны-члены НАТО должны самостоятельно определить свою позицию относительно ввода войск на территорию Украины.
Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков" в Украину. Военный эксперт также подчеркнул, что размещение французских войск вдоль Днепра показало бы для РФ "красную линию", то есть переход на территорию правобережной Украины.
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