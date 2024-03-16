У Франции 'нет лимитов': Макрон прямо высказался об отправке войск в Украину

У Парижа "нет лимитов", поэтому Франция готова реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия, сказал французский президент

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Макрон дал важное заявление об отправке французских войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Armée de Terre

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится избежать эскалации на фоне заявлений об отправке французских войск в Украину, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины. В то же время он утверждает, что поддержка Украины будет продолжаться. Об этом Макрон заявил в интервью "1+1" и "Мы - Украина".

Французский президент заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину. Также Макрон заявил, что у него "нет никакой наивности в отношении Кремлевского режима".

"Наша цель - Россия не должна победить. Но наша цель также - это вернуть мир в Европу. Для того, чтобы выйти на результат этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война", - сказал он. видео дня

По его словам, в Париже готовы отвечать на действия России в зависимости от обстоятельств. Президент Франции отметил, что "у нас нет лимитов и мы будем реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия".

"И украинцы в определенный момент должны иметь сильную позицию ,когда они будут вести переговоры об устойчивом мире. Но сейчас я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", - добавил Макрон.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Предложение Франции об отправке войск в Украину

Напомним, на украинском саммите в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Кроме этого, после критики правительства относительно предложения Макрона, президент заявил, что каждое его слово на эту тему является тщательно продуманным. Он назвал возможность отправки войск в Украину "хорошо обдуманной" и "взвешенной".

Как сообщал Главред, в итоге французский президент отказался от идеи отправки французских войск в Украину, подчеркнув, что так Франция не будет воевать против России. Он подчеркнул, что война в Украине является экзистенциальной для Европы, но Франция не пойдет на эскалацию и не желает находиться в состоянии войны с Россией.

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