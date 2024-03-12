В ОП анонсировали приезд Макрона

Визит несколько раз откладывался и изначально планировался на февраль, но затем был перенесен на середину марта, писали СМИ.

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В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику / Коллаж: Главред, фото: Скриншот видео facebook.com/zelenskyy.official, УНИАН

Офис президента подтвердил приезд французского президента Эммануэля Макрона - "в короткой перспективе". Ранее СМИ писали, что глава Франции несколько раз переносил визит в Киев.

По словам заместителя руководителя ОП Андрея Сибиги, во время визита Макрон наполнит "еще более конкретными договоренностями те блоки, которые зафиксированы в соглашении по безопасности".

Банковая имеет относительно этого приезда "очень высокие" ожидания, добавил он в эфире телемарафона.

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Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Макрон и Украина

Ранее СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности в отношениях с союзниками по НАТО после его все более воинственных комментариев в отношении России.

Визит несколько раз откладывался и сначала планировался на февраль, но затем был перенесен на середину марта. В заявлении Президентского дворца Франции в воскресенье говорилось, что визит состоится "в ближайшие несколько недель".

Вместо визита в Киев Макрон хочет "выделить необходимое время" для переговоров с союзниками - чтобы потом посетить Украину "с ощутимыми результатами".

Во время украинского саммита в Париже французский президент не исключил отправку военных стран Запада в Украину. Позже Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что в помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".

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