Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков": где могут разместить войска в Украине

В эфире французского ТВ уже обсуждают вероятные места дислокации войск в Украине.

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Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre, скриншот

В случае, если французские войска перебросят в Украину, они могут занять рубежи на северной границе Украины и разместиться вдоль береговой линии Днепра на правобережье.

Такое мнение высказал французский подполковник, сотрудник Министерства обороны Франции Винсент Арбаретье эфире телеканала LCI.

При этом он прокомментировал гипотетический сценарий размещения французского контингента в Украине. На экране были показаны вероятные места дислокации французских войск.

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Отметим, что по мнению представителя французского оборонного ведомства, военных из Франции могут разместить вдоль Днепра и вдоль границы с Беларусью.

Военный эксперт также подчеркнул, что размещение французских войск вдоль Днепра показало бы для РФ "красную линию", то есть переход на территорию правобережной Украины. Вместе с тем размещение французских войск вдоль границы с Беларусью обезопасило бы Киев.

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При этом он не исключает, что будет принято решение относительно смешанного варианта с размещением французских войск в обоих этих локациях.

По словам гостя в студии, при таком сценарии не исключено, что в Украину может быть переброшен контингент из 20 тысяч французских военных, сформированных в мобильные бригады.

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Он пояснил, что речь не идет о том, чтобы выстроить непрерывную линию людей. Необходимо развернуть подразделения, способные очень быстро реагировать на изменение ситуации.

"Подразделения ближнего боя, боевые подразделения и подразделения поддержки, чтобы быть способными удержать русских", - добавил Арбаретье.

Что говорят в Генштабе французской армии

В свою очередь главнокомандующий сухопутными войсками Франции Пьер Шиль заявил о том, что Париж готовится к "самым трудным" сражениям на фоне усиления словесных поединки с Москвой.

Французская армия "готова. Какими бы ни были изменения в международной ситуации, французов можно убедить: их солдаты ответят", — заверяет он в колонке, которую написал во вторник в ежедневной газете Le Monde.

По его словам, официально Франция имеет возможность задействовать 20 000 человек в течение тридцати дней, а также может взять под командование до 60 000 человек, как французов, так и их союзников.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Предложение Франции об отправке войск в Украину

Напомним, на украинском саммите в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Кроме этого, после критики правительства относительно предложения Макрона, президент заявил, что каждое его слово на эту тему является тщательно продуманным. Он назвал возможность отправки войск в Украину "хорошо обдуманной" и "взвешенной".

Как сообщал Главред, в итоге французский президент отказался от идеи отправки французских войск в Украину, подчеркнув, что так Франция не будет воевать против России. Он подчеркнул, что война в Украине является экзистенциальной для Европы, но Франция не пойдет на эскалацию и не желает находиться в состоянии войны с Россией.

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