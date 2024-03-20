Ситуация на фронте значительно обострилась: в Нацгвардии раскрыли тактику врага

В Нацгвардии отметили, что на участке фронта в Луганской области россияне осуществляют мероприятия с целью поиска слабых мест в украинской обороне.

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Россияне значительно активизировались на одном из направлений фронта / Коллаж Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил об усилении давления армии России на Белогоровку в Луганской области, где враг проводит наступательные операции с применением авиации. Представитель Национальной гвардии Руслан Музычук отметил, что в течение суток Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак в районе этого населенного пункта, указав, что враг ищет слабые места в обороне. Об этом он рассказал в комментарии Liga.net.

Лысогор отметил, что кроме атаки на Белогоровку, россияне также ударили по территории Серебрянского леса.

Спикер Национальной гвардии Украины подчеркнул, что российская армия пытается штурмовать позиции небольшими группами, используя бронетехнику. Кроме того, враг проводит разведку боем для нахождения слабых мест в обороне.

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"Противник пытается обнаружить и наши позиции, получить сведения о наших боевых порядках, расположении огневых средств, именно путем проведения штурмовых действий", - пояснил он и заверил, что позиции НГУ удерживаются, несмотря на то, что атаки врага продолжаются.

Кто такой Артем Лысогор Артем Лысогор - украинский общественно-политический деятель, полицейский. Председатель Луганской ОГА (с 12 апреля 2023 года). Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022), сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны в своем отчете от 19 марта отметили, что не могут подтвердить информацию российского Минобороны о захвате населенного пункта Орловка, находящегося к западу от Авдеевки.

Украинские защитники продолжают активные боевые действия на левом берегу Херсонщины. Российские силы пытаются продвинуться ближе к реке Днепр, однако украинские защитники отважно держат оборону. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Россия может планировать новую крупную наступательную операцию в Украине летом 2024 года, направляя свои усилия на достижение цели, определенной в конституции страны-агрессора. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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