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"Бросают "мясные штурмы": в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем

Юлия Закрепа
20 марта 2024, 16:57
Вблизи Роботино россияне активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны.
'Бросают 'мясные штурмы': в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем
Что происходит на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Руководитель Объединенного координационного центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что вблизи села Работино на Запорожском направлении ситуация динамичная, что является нормальным развитием боевых событий.

Она прокомментировала ситуацию в эфире "Радіо Свобода", что в селе Вербово в направлении Роботино, отметив, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, линия соприкосновения достаточно подвижна, и изменение позиций может происходить даже в течение суток - на несколько метров, несколько десятков метров.

"Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий. Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять таки "мясные" штурмы. Опять основная форма давления здесь - это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции", - отметила Гуменюк.

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Вблизи Роботино, по ее словам, россияне активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. За прошедшие сутки в этом районе враг шесть раз штурмовал позиции ВСУ, которые украинские силы отбили.

У российской армии возникла сложная ситуация и на Херсонщине. Там им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий.

"Именно поэтому они используют этот момент как ротацию, перемещая подразделения, которые не осведомлены в ситуации, на то направление, где можно еще сформировать из них штурмовые команды. Этот процесс мы наблюдаем уже достаточно давно, но общее количество группировки войск "Днепр" не меняется и продолжает быть в принципе в отличии от нашей стороны. Но, конечно, еще наносить и наносить нам эти минусы", - отметила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ситуация на Запорожском направлении

Напомним, что оккупанты захватили населенный пункт на Запорожье. В МО РФ утверждают, что подразделения российской 35 общевойсковой армии захватили Мирное после того, как оттеснили украинские силы от населенного пункта.

В Запорожье взорвали склад и базу РФ вместе с техникой. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что был зафиксирован взрыв в Токмаке, неподалеку от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу.

В ВСУ рассказали о "мясных штурмах" в Запорожье. Россияне несут потери и отправляют на фронт неслаженный и хуже подготовленный резерв, который ВСУ быстро выбивают, рассказал Дмитрий Лиховой.

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война в Украине ВСУ Наталья Гуменюк
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