Оккупанты остановили массовые ракетные атаки: Гуменюк рассказала, к чему готовиться

В Российской Федерации проходит ответственный этап - выборы президента страны. Действующую паузу в массированных атаках ракетами можно связывать именно с этим событием. Об этом сказала управляющая Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Согласно словам Гуменюк, оккупанты не отказались от проведения атак и вражеская авиация уже долгое время полностью готова к такой атаке. Силы обороны отслеживают активность и стратегической авиации в том числе.
Наталья Гуменюк утверждает, что кроме выборов "паузу" также может объяснить отсутствие в небе самолета А-50 (наводчика, разведцентра), подтверждение этому - последние российские "операции", которые были безрезультатными.
Что известно о самолете А-50
А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.
А-50 может применяться:
- для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
- для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
- для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
- может служить воздушным командным пунктом.
А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.
На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.
"В результате самолетопада, который устроили Силы обороны Украины для авиациии россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - объяснила она.
Также она добавила, что ситуацию держат на особенном контроле и тот факт, что авиация врага активна и ракетоносители в море заряжены - необходимо учитывать при каждом оповещении про опасность.
К тому же, Гуменюк сообщила, что завтра наступит 4 недели, как корабли с ракетами не выходили на дежурство, однако вскоре после выборов в России агрессия и террор могут снова усилиться.
Атаки на Украину
Как сообщал Главред, ночью 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области. В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля, сообщала пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Также, 15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.
При этом, в ГУР опровергли заявления российского Минобороны о том, что в результате удара по расположению украинских войск якобы погибли почти 300 бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен". Об этом сообщает CNN.
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