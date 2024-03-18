Оккупанты остановили массовые ракетные атаки: Гуменюк рассказала, к чему готовиться

Россияне поставили "на паузу" ракетные удары по Украине. В Силах обороны прокомментировали ситуацию.

https://glavred.info/war/okkupanty-ostanovili-massovye-raketnye-ataki-gumenyuk-rasskazala-k-chemu-gotovitsya-10550894.html Ссылка скопирована

Оккупанты остановили массовые ракетные атаки / коллаж: Главред, фото: скриншот, Викимедиа

В Российской Федерации проходит ответственный этап - выборы президента страны. Действующую паузу в массированных атаках ракетами можно связывать именно с этим событием. Об этом сказала управляющая Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Согласно словам Гуменюк, оккупанты не отказались от проведения атак и вражеская авиация уже долгое время полностью готова к такой атаке. Силы обороны отслеживают активность и стратегической авиации в том числе.

Наталья Гуменюк утверждает, что кроме выборов "паузу" также может объяснить отсутствие в небе самолета А-50 (наводчика, разведцентра), подтверждение этому - последние российские "операции", которые были безрезультатными.

видео дня

Что известно о самолете А-50 А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. А-50 может применяться: для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;

для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;

для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;

может служить воздушным командным пунктом. А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним. На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

инфографика А-50 / Главред

"В результате самолетопада, который устроили Силы обороны Украины для авиациии россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", - объяснила она.

Также она добавила, что ситуацию держат на особенном контроле и тот факт, что авиация врага активна и ракетоносители в море заряжены - необходимо учитывать при каждом оповещении про опасность.

К тому же, Гуменюк сообщила, что завтра наступит 4 недели, как корабли с ракетами не выходили на дежурство, однако вскоре после выборов в России агрессия и террор могут снова усилиться.

Атаки на Украину

Как сообщал Главред, ночью 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по пожарной части приграничного населенного пункта Харьковской области. В результате удара повреждения получило здание пожарной части: выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля, сообщала пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Также, 15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли фельдшер и спасатель.

При этом, в ГУР опровергли заявления российского Минобороны о том, что в результате удара по расположению украинских войск якобы погибли почти 300 бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен". Об этом сообщает CNN.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.