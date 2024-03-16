Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

В ГУР отметили, что сообщение РФ о гибели почти 300 украинских военных в результате удара вакуумной бомбой является "абсолютной чушью".

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В ГУР опровергли заявление РФ о смерти украинских военных в результате удара вакуумной бомбы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ГУР опровергли заявления российского Минобороны о том, что в результате удара по расположению украинских войск якобы погибли почти 300 бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен". Об этом сообщает CNN.

Американские журналисты указывают, что заместитель начальника Генштаба ВС РФ во время совещания сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что "в результате точного удара авиационным боеприпасом" погибли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны России в субботу.

Как отмечает CNN, генерал-полковник Алексей Ким не указал, где был нанесен удар, но сказал, что это был "пункт дислокации националистического формирования "Кракен", как в России называют спецподразделение ГУ разведки Минобороны Украины.

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Генерал страны-агрессора России Алексей Ким заявил, что для нанесения удара была использована "бомба объемной детонации", сообщили в субботу российские пропагандисты из РИА "Новости".

"Объемное оружие также известно как вакуумные бомбы, термобарическое оружие или топливно-воздушная взрывчатка", - говорится в материале CNN.

Зато представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил CNN, что эти заявления являются "абсолютной чушью и пропагандой". Так же он назвал ложной российскую информацию об убийстве 1500 украинских военных вчера в Курской и Белгородской областях.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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