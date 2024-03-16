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Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ

Юрий Берендий
16 марта 2024, 19:28
В ГУР отметили, что сообщение РФ о гибели почти 300 украинских военных в результате удара вакуумной бомбой является "абсолютной чушью".
Удар вакуумной бомбой по украинским военным: в ГУР ответили на заявления РФ
В ГУР опровергли заявление РФ о смерти украинских военных в результате удара вакуумной бомбы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ГУР опровергли заявления российского Минобороны о том, что в результате удара по расположению украинских войск якобы погибли почти 300 бойцов спецподразделения ГУР МО "Кракен". Об этом сообщает CNN.

Американские журналисты указывают, что заместитель начальника Генштаба ВС РФ во время совещания сообщил министру обороны России Сергею Шойгу, что "в результате точного удара авиационным боеприпасом" погибли до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны России в субботу.

Как отмечает CNN, генерал-полковник Алексей Ким не указал, где был нанесен удар, но сказал, что это был "пункт дислокации националистического формирования "Кракен", как в России называют спецподразделение ГУ разведки Минобороны Украины.

видео дня

Генерал страны-агрессора России Алексей Ким заявил, что для нанесения удара была использована "бомба объемной детонации", сообщили в субботу российские пропагандисты из РИА "Новости".

"Объемное оружие также известно как вакуумные бомбы, термобарическое оружие или топливно-воздушная взрывчатка", - говорится в материале CNN.

Зато представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил CNN, что эти заявления являются "абсолютной чушью и пропагандой". Так же он назвал ложной российскую информацию об убийстве 1500 украинских военных вчера в Курской и Белгородской областях.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

В районе Авдеевки российские войска начали активно использовать бронетехнику в составе взводов и даже на уровне рот для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта. Об этом заявил командир подразделения боевых действий в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич.

Силы обороны юга сообщили, что на юге Украины Вооруженные силы Украины ликвидировали более сотни оккупантов. Российские попытки наступления на этом направлении не имели успеха.

Ударные беспилотники Службы безопасности Украины атаковали 3 нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области Российской Федерации. Речь идет о трех НПЗ в России: Новокуйбышевский; Куйбышевский; Сызранский. Сообщается, что эти заводы вместе перерабатывают около 25 миллионов тонн нефти ежегодно, что составляет почти 10% от общего объема нефтепереработки в России.

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