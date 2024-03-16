Дроны взорвали три НПЗ в России: источник раскрыл детали спецоперации СБУ

Суммарно атакованные НПЗ дают почти 10% всей нефтепереработки страны-агрессора РФ.

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В РФ дроны атаковали НПЗ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Ударные дроны Службы безопасности Украины отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области страны-агрессора РФ.

Об этом идет речь в сообщении агентства "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о трех НПЗ в РФ:

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Новокуйбышевском;

Куйбышевском;

Сызранском.

Отмечается, что суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Источники также подтвердили, что ночная атака на российские НПЗ была результативной.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "бавовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ", - добавил источник.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Удары по НПЗ в России

Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

Напомним, в ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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