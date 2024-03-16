Российская техника идет на прорыв: боец ВСУ рассказал о ситуации под Авдеевкой

Военный отметил, что россияне сохраняют пятикратное преимущество в артиллерии на Авдеевском направлении и проводят штурмовые операции с применением техники.

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Россияне применяют бронетехнику для прорыва позиций ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

В районе Авдеевки россияне начали активно применять бронетехнику в составе взводов и даже на уровне рот для прорыва обороны украинских военных на этом направлении фронта. Об этом командир подразделения БпАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич рассказал в эфире Еспресо.

"За последние несколько дней мы наблюдаем на Авдеевском направлении использования противником бронированной техники, причем в составе взводов и даже до уровня рот. Это свидетельствует о том, что враг привлекает свои резервы и использует бронетехнику с целью прорыва", - отметил он.

Вадим Мазевич отметил, что россиянам пока не удается прорвать оборону украинских войск, поскольку они удерживают заранее подготовленные позиции.

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По его словам, даже с учетом того, что украинские защитники получили значительное количество артиллерийских боеприпасов, трудно сдерживать агрессора.

"Боеприпасов нужно больше. На сегодня соотношение в некоторых случаях такое, что на каждые 4-5 выстрелов вражеской артиллерии приходится только один наш. Хотим сказать, что мы работаем эффективно, но хочется больше боеприпасов", - подчеркнул Вадим Мазевич.

Ситуация на Авдеевском направлении / Карта: understandingwar

Бои за Авдеевку и выход ВСУ Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск. Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои. Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы. При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Бои на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, говорить о том, что украинские войска смогли стабилизировать фронт на Авдеевском направлении на данный момент, как минимум, не профессионально. Смогут ли украинские военные удержать новую линию обороны западнее Авдеевки станет известно уже в ближайшее время. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что российские войска ежедневно атакуют позиции украинских защитников на Авдеевском направлении.

Однако благодаря действиям украинских военных, активное наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области остановлено, и они вынуждены были столкнуться с укрепленной обороной.

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