Россияне убегают, чтобы не идти в 'мясные штурмы': в ВСУ рассказали о боях на юге

Диверсионно-разведывательные группы оккупантов уничтожаются украинскими войсками, даже не доходя до правого берега Днепра, отметил Братчук.

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Россияне дезертируют, чтобы не идти в "мясные штурмы" / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты продолжают свои попытки штурмовать позиции украинских войск на левом берегу Днепра, однако интенсивность атак снизилась. Россияне идут в штурмы малыми группами пехоты, без техники. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"За прошедшие сутки враг провел три неудачных штурма. Они осуществляются малыми мобильными группами. Враг получает отпор, несет потери и вынужден откатываться на свои позиции. Технику противник не использует, потому что она вся будет уничтожаться и уничтожается во время контрбатарейной борьбы украинской артиллерии с правого берега Днепра. Это сегодня главный способ ведения боевых действий", - сказал Братчук.

Спикер отметил, что сейчас российским оккупантам становится все сложнее находить солдат, готовых участвовать в штурмах на левобережье Херсонщины.

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"Есть даже факты того, что люди дезертируют, когда их направляют в эти штурмовые группы. Боевая группа сегодня минимальная - в количестве отделения до 10 человек", - рассказал он.

Братчук отметил, что россияне пытаются высадить диверсионно-разведывательные группы на правом берегу Днепра с целью проведения разведки или занятия позиций. По его словам, таким образом оккупанты стремятся информационно создать определенные предпосылки для того, чтобы сообщить, что якобы российская армия находится на правом берегу.

"Наш ответ - очень четкий, такие диверсионные группы уничтожаются, даже не доходя до правого берега Днепра. Поэтому все разговоры о якобы "наступлении" российской армии на правый берег, о каких-то плацдармах захватчиков, являются фейковыми сообщениями. Враг не готов и не будет наступать на правый берег", - добавил спикер.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Война в Украине

Как сообщал Главред, оккупационная армия планирует новое наступление летом 2024 года, а весной готовится дестабилизировать украинские оборонительные линии. Отчет аналитиков Института изучения войны отмечает, что западная помощь по безопасности может стать решающей в успешности Украины в отражении наступления российских войск.

Также россияне совершили три попытки штурма на левобережье Днепра и семь в районе Роботино. Враг понес существенные потери и отошел на исходные позиции. Украинские войска нейтрализовали 117 оккупантов и уничтожили технику.

Кроме этого, войска РФ продолжают наступательные операции на фронте и перегруппировываются для дальнейшего продолжения боевых действий. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что перегруппировка не означает изменения планов у врага, а связана преимущественно с технологическими аспектами.

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